Токеномика TABOO TOKEN (TABOO)
Информация о TABOO TOKEN (TABOO)
Taboo - ведущая платформа в индустрии развлечений для взрослых, использующая технологию блокчейн, предлагающая обширную коллекцию высококачественного контента и поддерживающая сообщество создателей и потребителей контента. Успех Taboo объясняется опытной командой предпринимателей, которые имеют более чем 50-летний опыт в создании, управлении и ведении многомиллионных бизнес-проектов в сфере web2 и web3. Команда TABOO стремится предоставлять исключительные услуги и поддерживать самые высокие стандарты в отрасли. TABOO стремится создать уникальный и инклюзивный опыт для всех членов сообщества Taboo, делая его предпочтительным местом назначения для взыскательных потребителей развлечений для взрослых.
Токеномика и анализ цен TABOO TOKEN (TABOO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TABOO TOKEN (TABOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TABOO TOKEN (TABOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TABOO TOKEN (TABOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TABOO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TABOO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TABOO, изучите текущую цену TABOO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TABOO = 0,0000838 USD