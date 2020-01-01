Токеномика TABOO TOKEN (TABOO)

Токеномика TABOO TOKEN (TABOO)

Откройте для себя ключевую информацию о TABOO TOKEN (TABOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TABOO TOKEN (TABOO)

Taboo - ведущая платформа в индустрии развлечений для взрослых, использующая технологию блокчейн, предлагающая обширную коллекцию высококачественного контента и поддерживающая сообщество создателей и потребителей контента. Успех Taboo объясняется опытной командой предпринимателей, которые имеют более чем 50-летний опыт в создании, управлении и ведении многомиллионных бизнес-проектов в сфере web2 и web3. Команда TABOO стремится предоставлять исключительные услуги и поддерживать самые высокие стандарты в отрасли. TABOO стремится создать уникальный и инклюзивный опыт для всех членов сообщества Taboo, делая его предпочтительным местом назначения для взыскательных потребителей развлечений для взрослых.

Официальный сайт:
https://taboo.io/
Whitepaper:
https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0

Токеномика и анализ цен TABOO TOKEN (TABOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TABOO TOKEN (TABOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 819,79K
$ 819,79K$ 819,79K
Общее предложение:
$ 9,78B
$ 9,78B$ 9,78B
Оборотное предложение:
$ 9,78B
$ 9,78B$ 9,78B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 819,79K
$ 819,79K$ 819,79K
Исторический максимум:
$ 0,0059
$ 0,0059$ 0,0059
Исторический минимум:
$ 0,00007723680150516
$ 0,00007723680150516$ 0,00007723680150516
Текущая цена:
$ 0,0000838
$ 0,0000838$ 0,0000838

Токеномика TABOO TOKEN (TABOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TABOO TOKEN (TABOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TABOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TABOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TABOO, изучите текущую цену TABOO!

Как купить TABOO

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История цены TABOO TOKEN (TABOO)

Анализ истории цены TABOO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.