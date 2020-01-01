Токеномика TABOO TOKEN (TABOO) Откройте для себя ключевую информацию о TABOO TOKEN (TABOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TABOO TOKEN (TABOO) Taboo - ведущая платформа в индустрии развлечений для взрослых, использующая технологию блокчейн, предлагающая обширную коллекцию высококачественного контента и поддерживающая сообщество создателей и потребителей контента. Успех Taboo объясняется опытной командой предпринимателей, которые имеют более чем 50-летний опыт в создании, управлении и ведении многомиллионных бизнес-проектов в сфере web2 и web3. Команда TABOO стремится предоставлять исключительные услуги и поддерживать самые высокие стандарты в отрасли. TABOO стремится создать уникальный и инклюзивный опыт для всех членов сообщества Taboo, делая его предпочтительным местом назначения для взыскательных потребителей развлечений для взрослых. Официальный сайт: https://taboo.io/ Whitepaper: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Купить TABOO сейчас!

Токеномика и анализ цен TABOO TOKEN (TABOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TABOO TOKEN (TABOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 819,79K $ 819,79K $ 819,79K Общее предложение: $ 9,78B $ 9,78B $ 9,78B Оборотное предложение: $ 9,78B $ 9,78B $ 9,78B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 819,79K $ 819,79K $ 819,79K Исторический максимум: $ 0,0059 $ 0,0059 $ 0,0059 Исторический минимум: $ 0,00007723680150516 $ 0,00007723680150516 $ 0,00007723680150516 Текущая цена: $ 0,0000838 $ 0,0000838 $ 0,0000838 Узнайте больше о цене TABOO TOKEN (TABOO)

Токеномика TABOO TOKEN (TABOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TABOO TOKEN (TABOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TABOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TABOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TABOO, изучите текущую цену TABOO!

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