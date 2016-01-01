Токеномика Sweat Economy (SWEAT)

Токеномика Sweat Economy (SWEAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Sweat Economy (SWEAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin — очень популярное мобильное фитнес-приложение, впервые запущенное в 2016 году. Приложение, которым пользуются более 110 миллионов пользователей по всему миру, призвано мотивировать на более здоровый образ жизни, вознаграждая пользователей за ежедневную физическую активность. Пользователи вознаграждаются внутриигровой валютой — Sweatcoin, некриптовалютным виртуальным токеном, который служит денежным стимулом для вознаграждения пользователей за их физическую активность. Теперь пользователи могут конвертировать Sweatcoin в SWEAT — крипто-токен — для получения реальных призов и опыта. Sweatcoin занимает первое место среди самых загружаемых приложений для здоровья и фитнеса в 58 странах.

Официальный сайт:
https://swe.at
Whitepaper:
https://whitepaper.swe.at
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia

Токеномика и анализ цен Sweat Economy (SWEAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sweat Economy (SWEAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,00M
$ 17,00M$ 17,00M
Общее предложение:
$ 21,87B
$ 21,87B$ 21,87B
Оборотное предложение:
$ 7,14B
$ 7,14B$ 7,14B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,07M
$ 52,07M$ 52,07M
Исторический максимум:
$ 0,113806
$ 0,113806$ 0,113806
Исторический минимум:
$ 0,002207832377237281
$ 0,002207832377237281$ 0,002207832377237281
Текущая цена:
$ 0,002381
$ 0,002381$ 0,002381

Токеномика Sweat Economy (SWEAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sweat Economy (SWEAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWEAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWEAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWEAT, изучите текущую цену SWEAT!

Как купить SWEAT

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История цены Sweat Economy (SWEAT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.