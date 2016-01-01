Токеномика Sweat Economy (SWEAT) Откройте для себя ключевую информацию о Sweat Economy (SWEAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sweat Economy (SWEAT) Sweatcoin — очень популярное мобильное фитнес-приложение, впервые запущенное в 2016 году. Приложение, которым пользуются более 110 миллионов пользователей по всему миру, призвано мотивировать на более здоровый образ жизни, вознаграждая пользователей за ежедневную физическую активность. Пользователи вознаграждаются внутриигровой валютой — Sweatcoin, некриптовалютным виртуальным токеном, который служит денежным стимулом для вознаграждения пользователей за их физическую активность. Теперь пользователи могут конвертировать Sweatcoin в SWEAT — крипто-токен — для получения реальных призов и опыта. Sweatcoin занимает первое место среди самых загружаемых приложений для здоровья и фитнеса в 58 странах. Официальный сайт: https://swe.at Whitepaper: https://whitepaper.swe.at Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Купить SWEAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Sweat Economy (SWEAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sweat Economy (SWEAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,00M $ 17,00M $ 17,00M Общее предложение: $ 21,87B $ 21,87B $ 21,87B Оборотное предложение: $ 7,14B $ 7,14B $ 7,14B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,07M $ 52,07M $ 52,07M Исторический максимум: $ 0,113806 $ 0,113806 $ 0,113806 Исторический минимум: $ 0,002207832377237281 $ 0,002207832377237281 $ 0,002207832377237281 Текущая цена: $ 0,002381 $ 0,002381 $ 0,002381 Узнайте больше о цене Sweat Economy (SWEAT)

Токеномика Sweat Economy (SWEAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sweat Economy (SWEAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWEAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWEAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWEAT, изучите текущую цену SWEAT!

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