Токеномика SUNDOG (SUNDOG) Откройте для себя ключевую информацию о SUNDOG (SUNDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUNDOG (SUNDOG) SUNDOG станет первой собачьей монетой Tron и его флагманским мемом. Изначально он был запущен на Sunpump.meme и является единственным мемом, запущенным в сети Tron при полной поддержке и содействии самой экосистемы Tron. Официальный сайт: https://www.sundog.meme Whitepaper: https://www.sundog.meme Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Купить SUNDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен SUNDOG (SUNDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUNDOG (SUNDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,22M $ 54,22M $ 54,22M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 997,42M $ 997,42M $ 997,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,36M $ 54,36M $ 54,36M Исторический максимум: $ 0,3834 $ 0,3834 $ 0,3834 Исторический минимум: $ 0,027142132435398873 $ 0,027142132435398873 $ 0,027142132435398873 Текущая цена: $ 0,05436 $ 0,05436 $ 0,05436 Узнайте больше о цене SUNDOG (SUNDOG)

Токеномика SUNDOG (SUNDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUNDOG (SUNDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUNDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUNDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUNDOG, изучите текущую цену SUNDOG!

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