Токеномика SUNDOG (SUNDOG)
Информация о SUNDOG (SUNDOG)
SUNDOG станет первой собачьей монетой Tron и его флагманским мемом. Изначально он был запущен на Sunpump.meme и является единственным мемом, запущенным в сети Tron при полной поддержке и содействии самой экосистемы Tron.
Токеномика и анализ цен SUNDOG (SUNDOG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUNDOG (SUNDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SUNDOG (SUNDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SUNDOG (SUNDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SUNDOG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SUNDOG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUNDOG, изучите текущую цену SUNDOG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SUNDOG = 0,05436 USD