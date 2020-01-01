Токеномика SUKU (SUKU) Откройте для себя ключевую информацию о SUKU (SUKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUKU (SUKU) Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Официальный сайт: https://www.suku.world/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Купить SUKU сейчас!

Токеномика и анализ цен SUKU (SUKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUKU (SUKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,37M $ 12,37M $ 12,37M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 461,70M $ 461,70M $ 461,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,2783 $ 1,2783 $ 1,2783 Исторический минимум: $ 0,02400943782643274 $ 0,02400943782643274 $ 0,02400943782643274 Текущая цена: $ 0,02679 $ 0,02679 $ 0,02679 Узнайте больше о цене SUKU (SUKU)

Токеномика SUKU (SUKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUKU (SUKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUKU, изучите текущую цену SUKU!

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