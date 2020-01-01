Токеномика SociaPol (SPOL) Откройте для себя ключевую информацию о SociaPol (SPOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SociaPol (SPOL) SociaPol - это инновационная платформа в сфере Web3 на базе IPFS, которая создала виртуальный мир для общения, игр и различных развлечений. Она предлагает уникальный опыт, где пользователи могут создавать и настраивать свои аватары, при этом каждый предмет оформлен как NFT, что обеспечивает эксклюзивность и право собственности для владельца персонажа. Токен SociaPol, $SPOL, играет важную роль в экосистеме платформы, облегчая транзакции и улучшая опыт пользователей. Официальный сайт: https://sociapol.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8 Купить SPOL сейчас!

Токеномика и анализ цен SociaPol (SPOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SociaPol (SPOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00045 $ 0,00045 $ 0,00045 Исторический минимум: $ 0,000005439326437114 $ 0,000005439326437114 $ 0,000005439326437114 Текущая цена: $ 0,000007245 $ 0,000007245 $ 0,000007245 Узнайте больше о цене SociaPol (SPOL)

Токеномика SociaPol (SPOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SociaPol (SPOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPOL, изучите текущую цену SPOL!

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