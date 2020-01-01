Токеномика SociaPol (SPOL)

Токеномика SociaPol (SPOL)

Откройте для себя ключевую информацию о SociaPol (SPOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SociaPol (SPOL)

SociaPol - это инновационная платформа в сфере Web3 на базе IPFS, которая создала виртуальный мир для общения, игр и различных развлечений. Она предлагает уникальный опыт, где пользователи могут создавать и настраивать свои аватары, при этом каждый предмет оформлен как NFT, что обеспечивает эксклюзивность и право собственности для владельца персонажа. Токен SociaPol, $SPOL, играет важную роль в экосистеме платформы, облегчая транзакции и улучшая опыт пользователей.

Официальный сайт:
https://sociapol.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8

Токеномика и анализ цен SociaPol (SPOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SociaPol (SPOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,00045
$ 0,00045$ 0,00045
Исторический минимум:
$ 0,000005439326437114
$ 0,000005439326437114$ 0,000005439326437114
Текущая цена:
$ 0,000007245
$ 0,000007245$ 0,000007245

Токеномика SociaPol (SPOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SociaPol (SPOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPOL, изучите текущую цену SPOL!

Как купить SPOL

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История цены SociaPol (SPOL)

Анализ истории цены SPOL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.