Токеномика SPLASH (SPLASH)

Токеномика SPLASH (SPLASH)

Откройте для себя ключевую информацию о SPLASH (SPLASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SPLASH (SPLASH)

SPLASH – это токен для Splash, игры в Telegram по принципу «нажимай и зарабатывай» (tap-to-earn). Он будет распространяться среди игроков игры и выступает в качестве мемкоина для сообщества. Создана P00LS Games – самым быстрорастущим издателем веб-3 игр в Telegram. SPLASH – это игра, в которой игроки зарабатывают токены с помощью майнинга и привлечения друзей. Цель – максимизировать прибыль в час, чтобы дождаться аирдропа SPLASH. Выполняйте задания, создавайте свое мини-приложение и поднимайтесь по таблице лидеров, чтобы стать генеральным директором SPLASH. Игроки зарабатывают монеты за ежедневные действия и могут конвертировать их в токены SPLASH.

Официальный сайт:
https://t.me/splashapp_bot
Whitepaper:
https://p00ls-games-hosting.github.io/documentation/introduction.html
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQARQ-CIii50GHdHZI7s7eqRFOGoIz75u4eM2eftTikS8Zvl#transactions

Токеномика и анализ цен SPLASH (SPLASH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPLASH (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0125
$ 0,0125$ 0,0125
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,000509
$ 0,000509$ 0,000509

Токеномика SPLASH (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SPLASH (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!

Как купить SPLASH

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История цены SPLASH (SPLASH)

Анализ истории цены SPLASH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.