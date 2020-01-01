Токеномика SPLASH (SPLASH) Откройте для себя ключевую информацию о SPLASH (SPLASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SPLASH (SPLASH) SPLASH – это токен для Splash, игры в Telegram по принципу «нажимай и зарабатывай» (tap-to-earn). Он будет распространяться среди игроков игры и выступает в качестве мемкоина для сообщества. Создана P00LS Games – самым быстрорастущим издателем веб-3 игр в Telegram. SPLASH – это игра, в которой игроки зарабатывают токены с помощью майнинга и привлечения друзей. Цель – максимизировать прибыль в час, чтобы дождаться аирдропа SPLASH. Выполняйте задания, создавайте свое мини-приложение и поднимайтесь по таблице лидеров, чтобы стать генеральным директором SPLASH. Игроки зарабатывают монеты за ежедневные действия и могут конвертировать их в токены SPLASH. Официальный сайт: https://t.me/splashapp_bot Whitepaper: https://p00ls-games-hosting.github.io/documentation/introduction.html Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQARQ-CIii50GHdHZI7s7eqRFOGoIz75u4eM2eftTikS8Zvl#transactions Купить SPLASH сейчас!

Токеномика и анализ цен SPLASH (SPLASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPLASH (SPLASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0125 $ 0,0125 $ 0,0125 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000509 $ 0,000509 $ 0,000509 Узнайте больше о цене SPLASH (SPLASH)

Токеномика SPLASH (SPLASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPLASH (SPLASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPLASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPLASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPLASH, изучите текущую цену SPLASH!

Как купить SPLASH Заинтересованы в добавлении SPLASH (SPLASH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPLASH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SPLASH на MEXC прямо сейчас!

История цены SPLASH (SPLASH) Анализ истории цены SPLASH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SPLASH прямо сейчас!

Прогноз цены SPLASH Хотите узнать, куда может двигаться SPLASH? Наша страница прогноза цены SPLASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SPLASH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!