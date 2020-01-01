Токеномика SophiaVerse (SOPHIA) Откройте для себя ключевую информацию о SophiaVerse (SOPHIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SophiaVerse (SOPHIA) SophiaVerse - это геймифицированная инфраструктура, созданная с целью развития Софии через игровой процесс, посредством программирования ИИ и использования полезного токена SOPH. Цель SophiaVerse - создание игровой децентрализованной экосистемы ИИ, в которой люди и ИИ смогут работать вместе над созданием сверхразумных систем, ведущих к благотворной сингулярности. Официальный сайт: https://sophiaverse.ai Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Купить SOPHIA сейчас!

Токеномика и анализ цен SophiaVerse (SOPHIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SophiaVerse (SOPHIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,81M $ 3,81M $ 3,81M Исторический максимум: $ 0,2699 $ 0,2699 $ 0,2699 Исторический минимум: $ 0,003319533790865521 $ 0,003319533790865521 $ 0,003319533790865521 Текущая цена: $ 0,003811 $ 0,003811 $ 0,003811 Узнайте больше о цене SophiaVerse (SOPHIA)

Токеномика SophiaVerse (SOPHIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SophiaVerse (SOPHIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOPHIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOPHIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOPHIA, изучите текущую цену SOPHIA!

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