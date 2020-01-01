Токеномика SophiaVerse (SOPHIA)

Токеномика SophiaVerse (SOPHIA)

Откройте для себя ключевую информацию о SophiaVerse (SOPHIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse - это геймифицированная инфраструктура, созданная с целью развития Софии через игровой процесс, посредством программирования ИИ и использования полезного токена SOPH. Цель SophiaVerse - создание игровой децентрализованной экосистемы ИИ, в которой люди и ИИ смогут работать вместе над созданием сверхразумных систем, ведущих к благотворной сингулярности.

Официальный сайт:
https://sophiaverse.ai
Whitepaper:
https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380

Токеномика и анализ цен SophiaVerse (SOPHIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SophiaVerse (SOPHIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,81M
$ 3,81M$ 3,81M
Исторический максимум:
$ 0,2699
$ 0,2699$ 0,2699
Исторический минимум:
$ 0,003319533790865521
$ 0,003319533790865521$ 0,003319533790865521
Текущая цена:
$ 0,003811
$ 0,003811$ 0,003811

Токеномика SophiaVerse (SOPHIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SophiaVerse (SOPHIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOPHIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOPHIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOPHIA, изучите текущую цену SOPHIA!

Как купить SOPHIA

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История цены SophiaVerse (SOPHIA)

Анализ истории цены SOPHIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.