Токеномика Solama (SOLAMA)

Токеномика Solama (SOLAMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Solama (SOLAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solama (SOLAMA)

Solama - официальный "неофициальный" талисман Solana. Придерживаясь игривого характера, SOLAMA стремится позиционировать себя как следующий значимый мемкоин в сети SOLANA. Проект предполагает создание энергичного сообщества, которое разделяет интерес к слиянию криптовалюты и юмора. Уникальное повествование SOLAMA в сочетании с его очарованием, связанным с ламой, стремится найти отклик у пользователей, ищущих альтернативный и развлекательный опыт в более широком криптовалютном ландшафте.

Официальный сайт:
https://www.solama.com/
Whitepaper:
https://www.solama.com/blog/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr

Токеномика и анализ цен Solama (SOLAMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solama (SOLAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,93M
$ 2,93M$ 2,93M
Общее предложение:
$ 676,58M
$ 676,58M$ 676,58M
Оборотное предложение:
$ 653,87M
$ 653,87M$ 653,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,03M
$ 3,03M$ 3,03M
Исторический максимум:
$ 0,1476
$ 0,1476$ 0,1476
Исторический минимум:
$ 0,000005565803546526
$ 0,000005565803546526$ 0,000005565803546526
Текущая цена:
$ 0,00448
$ 0,00448$ 0,00448

Токеномика Solama (SOLAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solama (SOLAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLAMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLAMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLAMA, изучите текущую цену SOLAMA!

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История цены Solama (SOLAMA)

Анализ истории цены SOLAMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.