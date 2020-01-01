Токеномика Solama (SOLAMA) Откройте для себя ключевую информацию о Solama (SOLAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solama (SOLAMA) Solama - официальный "неофициальный" талисман Solana. Придерживаясь игривого характера, SOLAMA стремится позиционировать себя как следующий значимый мемкоин в сети SOLANA. Проект предполагает создание энергичного сообщества, которое разделяет интерес к слиянию криптовалюты и юмора. Уникальное повествование SOLAMA в сочетании с его очарованием, связанным с ламой, стремится найти отклик у пользователей, ищущих альтернативный и развлекательный опыт в более широком криптовалютном ландшафте. Официальный сайт: https://www.solama.com/ Whitepaper: https://www.solama.com/blog/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Купить SOLAMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Solama (SOLAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solama (SOLAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M Общее предложение: $ 676,58M $ 676,58M $ 676,58M Оборотное предложение: $ 653,87M $ 653,87M $ 653,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Исторический максимум: $ 0,1476 $ 0,1476 $ 0,1476 Исторический минимум: $ 0,000005565803546526 $ 0,000005565803546526 $ 0,000005565803546526 Текущая цена: $ 0,00448 $ 0,00448 $ 0,00448 Узнайте больше о цене Solama (SOLAMA)

Токеномика Solama (SOLAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solama (SOLAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLAMA, изучите текущую цену SOLAMA!

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