Токеномика SLERF (SLERF) Откройте для себя ключевую информацию о SLERF (SLERF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SLERF (SLERF) SLERF - это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://www.slerf.wtf/raids Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7BgBvyjrZX1YKz4oh9mjb8ZScatkkwb8DzFx7LoiVkM3 Купить SLERF сейчас!

Токеномика и анализ цен SLERF (SLERF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SLERF (SLERF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34.42M $ 34.42M $ 34.42M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Исторический минимум: $ 0.045329984601791475 $ 0.045329984601791475 $ 0.045329984601791475 Текущая цена: $ 0.06885 $ 0.06885 $ 0.06885 Узнайте больше о цене SLERF (SLERF)

Токеномика SLERF (SLERF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SLERF (SLERF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLERF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLERF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLERF, изучите текущую цену SLERF!

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