Токеномика Sigma (SIGMA) Откройте для себя ключевую информацию о Sigma (SIGMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sigma (SIGMA) Сигма-мужчины считаются независимыми, интровертными и дистанцированными от общественных правил и групповых норм людьми. Это феномен интернет-культуры. Официальный сайт: https://www.sigmasolana.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump Купить SIGMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sigma (SIGMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sigma (SIGMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,26M $ 18,26M $ 18,26M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 899,85M $ 899,85M $ 899,85M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,10411 $ 0,10411 $ 0,10411 Исторический минимум: $ 0,003830283803696889 $ 0,003830283803696889 $ 0,003830283803696889 Текущая цена: $ 0,020294 $ 0,020294 $ 0,020294 Узнайте больше о цене Sigma (SIGMA)

Токеномика Sigma (SIGMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sigma (SIGMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIGMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIGMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIGMA, изучите текущую цену SIGMA!

Как купить SIGMA Заинтересованы в добавлении Sigma (SIGMA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SIGMA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SIGMA на MEXC прямо сейчас!

История цены Sigma (SIGMA) Анализ истории цены SIGMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SIGMA прямо сейчас!

Прогноз цены SIGMA Хотите узнать, куда может двигаться SIGMA? Наша страница прогноза цены SIGMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SIGMA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!