Токеномика Shoggoth (SHOGGOTH) Откройте для себя ключевую информацию о Shoggoth (SHOGGOTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shoggoth (SHOGGOTH) $SHOGGOTH — криптовалюта, созданная на основе мема об ИИ, символизирующая непостижимую силу искусственного интеллекта. The New York Times: «Shoggoth — самый важный мем в сфере ИИ». Официальный сайт: https://shoggoth.monster/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H2c31USxu35MDkBrGph8pUDUnmzo2e4Rf4hnvL2Upump Купить SHOGGOTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Shoggoth (SHOGGOTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shoggoth (SHOGGOTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Исторический максимум: $ 0,012 $ 0,012 $ 0,012 Исторический минимум: $ 0,000087513068299371 $ 0,000087513068299371 $ 0,000087513068299371 Текущая цена: $ 0,006405 $ 0,006405 $ 0,006405 Узнайте больше о цене Shoggoth (SHOGGOTH)

Токеномика Shoggoth (SHOGGOTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shoggoth (SHOGGOTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHOGGOTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHOGGOTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHOGGOTH, изучите текущую цену SHOGGOTH!

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