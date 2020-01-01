Токеномика SHIFU (SHIFU)

Токеномика SHIFU (SHIFU)

Откройте для себя ключевую информацию о SHIFU (SHIFU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SHIFU (SHIFU)

Мир мемкоинов сбился с пути. Хаотичный, перенасыщенный и бесцельно гоняющийся за новой шумихой каждую неделю. Это пространство потеряло дисциплину, фокус и видение. Появился SHIFU, мастер всего на свете. Рожденный из наследия Shiba Inu и воображаемых существ, SHIFU – это не просто токен, это направляющая сила, учитель и лидер, приносящий дисциплину, мудрость и руководство на неуправляемый рынок. Мастер «всего» прибыл.

Официальный сайт:
https://shifutoken.com
Whitepaper:
https://docs.shifutoken.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb

Токеномика и анализ цен SHIFU (SHIFU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIFU (SHIFU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 856,00K
$ 856,00K$ 856,00K
Исторический максимум:
$ 0,00006911
$ 0,00006911$ 0,00006911
Исторический минимум:
$ 0,000006932320616391
$ 0,000006932320616391$ 0,000006932320616391
Текущая цена:
$ 0,00000856
$ 0,00000856$ 0,00000856

Токеномика SHIFU (SHIFU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SHIFU (SHIFU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIFU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIFU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIFU, изучите текущую цену SHIFU!

Как купить SHIFU

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История цены SHIFU (SHIFU)

Анализ истории цены SHIFU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SHIFU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.