Токеномика SHIFU (SHIFU) Откройте для себя ключевую информацию о SHIFU (SHIFU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHIFU (SHIFU) Мир мемкоинов сбился с пути. Хаотичный, перенасыщенный и бесцельно гоняющийся за новой шумихой каждую неделю. Это пространство потеряло дисциплину, фокус и видение. Появился SHIFU, мастер всего на свете. Рожденный из наследия Shiba Inu и воображаемых существ, SHIFU – это не просто токен, это направляющая сила, учитель и лидер, приносящий дисциплину, мудрость и руководство на неуправляемый рынок. Мастер «всего» прибыл. Официальный сайт: https://shifutoken.com Whitepaper: https://docs.shifutoken.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Купить SHIFU сейчас!

Токеномика и анализ цен SHIFU (SHIFU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIFU (SHIFU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 856,00K $ 856,00K $ 856,00K Исторический максимум: $ 0,00006911 $ 0,00006911 $ 0,00006911 Исторический минимум: $ 0,000006932320616391 $ 0,000006932320616391 $ 0,000006932320616391 Текущая цена: $ 0,00000856 $ 0,00000856 $ 0,00000856 Узнайте больше о цене SHIFU (SHIFU)

Токеномика SHIFU (SHIFU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHIFU (SHIFU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIFU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIFU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIFU, изучите текущую цену SHIFU!

Как купить SHIFU Заинтересованы в добавлении SHIFU (SHIFU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SHIFU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SHIFU на MEXC прямо сейчас!

История цены SHIFU (SHIFU) Анализ истории цены SHIFU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SHIFU прямо сейчас!

Прогноз цены SHIFU Хотите узнать, куда может двигаться SHIFU? Наша страница прогноза цены SHIFU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SHIFU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!