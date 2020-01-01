Токеномика Suilend (SEND)

Токеномика Suilend (SEND)

Откройте для себя ключевую информацию о Suilend (SEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Suilend (SEND)

Suilend – это платформа для предоставления кредитов и займов на Sui.

Официальный сайт:
https://suilend.fi/
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs

Токеномика и анализ цен Suilend (SEND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Suilend (SEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,44M
$ 20,44M$ 20,44M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 48,72M
$ 48,72M$ 48,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,96M
$ 41,96M$ 41,96M
Исторический максимум:
$ 6,0796
$ 6,0796$ 6,0796
Исторический минимум:
$ 0,2752092555661979
$ 0,2752092555661979$ 0,2752092555661979
Текущая цена:
$ 0,4196
$ 0,4196$ 0,4196

Токеномика Suilend (SEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Suilend (SEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEND, изучите текущую цену SEND!

Как купить SEND

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История цены Suilend (SEND)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.