Токеномика Suilend (SEND) Откройте для себя ключевую информацию о Suilend (SEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Suilend (SEND) Suilend – это платформа для предоставления кредитов и займов на Sui. Официальный сайт: https://suilend.fi/ Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs Купить SEND сейчас!

Токеномика и анализ цен Suilend (SEND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Suilend (SEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,44M $ 20,44M $ 20,44M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 48,72M $ 48,72M $ 48,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,96M $ 41,96M $ 41,96M Исторический максимум: $ 6,0796 $ 6,0796 $ 6,0796 Исторический минимум: $ 0,2752092555661979 $ 0,2752092555661979 $ 0,2752092555661979 Текущая цена: $ 0,4196 $ 0,4196 $ 0,4196 Узнайте больше о цене Suilend (SEND)

Токеномика Suilend (SEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Suilend (SEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEND, изучите текущую цену SEND!

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