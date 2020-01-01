Токеномика SIDUS HEROES (SENATE)

Токеномика SIDUS HEROES (SENATE)

Откройте для себя ключевую информацию о SIDUS HEROES (SENATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SIDUS HEROES (SENATE)

SIDUS HEROES - это новаторская метавселенная космических игр, основанная на Web3, с эпической историей, жетонами и ценными ресурсами. Прогресс вашего героя сохраняется в нескольких играх, которые подпадают под единую межпланетную экосистему и новаторскую систему модулей с разделением прибыли. Эта уникальная стратегия поднимает на новый уровень вовлечение сообщества, внутриигровые улучшения и бесконечные возможности для формирования собственного предназначения и судьбы игроков!

Официальный сайт:
https://sidusheroes.com/
Whitepaper:
https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x34Be5b8C30eE4fDe069DC878989686aBE9884470

Токеномика и анализ цен SIDUS HEROES (SENATE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SIDUS HEROES (SENATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 858,34K
$ 858,34K$ 858,34K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 128,11M
$ 128,11M$ 128,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,15
$ 0,15$ 0,15
Исторический минимум:
$ 0,006114177915215919
$ 0,006114177915215919$ 0,006114177915215919
Текущая цена:
$ 0,0067
$ 0,0067$ 0,0067

Токеномика SIDUS HEROES (SENATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SIDUS HEROES (SENATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SENATE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SENATE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENATE, изучите текущую цену SENATE!

Как купить SENATE

Заинтересованы в добавлении SIDUS HEROES (SENATE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SENATE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены SIDUS HEROES (SENATE)

Анализ истории цены SENATE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SENATE

Хотите узнать, куда может двигаться SENATE? Наша страница прогноза цены SENATE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.