Токеномика SIDUS HEROES (SENATE) Откройте для себя ключевую информацию о SIDUS HEROES (SENATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SIDUS HEROES (SENATE) SIDUS HEROES - это новаторская метавселенная космических игр, основанная на Web3, с эпической историей, жетонами и ценными ресурсами. Прогресс вашего героя сохраняется в нескольких играх, которые подпадают под единую межпланетную экосистему и новаторскую систему модулей с разделением прибыли. Эта уникальная стратегия поднимает на новый уровень вовлечение сообщества, внутриигровые улучшения и бесконечные возможности для формирования собственного предназначения и судьбы игроков! Официальный сайт: https://sidusheroes.com/ Whitepaper: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x34Be5b8C30eE4fDe069DC878989686aBE9884470 Купить SENATE сейчас!

Токеномика и анализ цен SIDUS HEROES (SENATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SIDUS HEROES (SENATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 858,34K $ 858,34K $ 858,34K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 128,11M $ 128,11M $ 128,11M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: $ 0,006114177915215919 $ 0,006114177915215919 $ 0,006114177915215919 Текущая цена: $ 0,0067 $ 0,0067 $ 0,0067 Узнайте больше о цене SIDUS HEROES (SENATE)

Токеномика SIDUS HEROES (SENATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SIDUS HEROES (SENATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENATE, изучите текущую цену SENATE!

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