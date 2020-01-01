Токеномика SEIYAN (SEIYAN) Откройте для себя ключевую информацию о SEIYAN (SEIYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SEIYAN (SEIYAN) SEIYAN - основной брендкоин сети SEI: Привлечение пользователей. Максимизация мемов. Укрепление SEI. Официальный сайт: https://seiyantoken.com/ Обозреватель блоков: https://seitrace.com/token/0x5f0E07dFeE5832Faa00c63F2D33A0D79150E8598?chain=pacific-1 Купить SEIYAN сейчас!

Токеномика и анализ цен SEIYAN (SEIYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEIYAN (SEIYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,71M $ 5,71M $ 5,71M Исторический максимум: $ 0,05004 $ 0,05004 $ 0,05004 Исторический минимум: $ 0,001162262175294497 $ 0,001162262175294497 $ 0,001162262175294497 Текущая цена: $ 0,005712 $ 0,005712 $ 0,005712 Узнайте больше о цене SEIYAN (SEIYAN)

Токеномика SEIYAN (SEIYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SEIYAN (SEIYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEIYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEIYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEIYAN, изучите текущую цену SEIYAN!

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