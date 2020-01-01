Токеномика Saros (SAROS) Откройте для себя ключевую информацию о Saros (SAROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Saros (SAROS) Saros — это идеальное приложение, созданное для того, чтобы по-новому взглянуть на ваш опыт работы с Web3 на Solana. Официальный сайт: https://www.saros.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SarosY6Vscao718M4A778z4CGtvcwcGef5M9MEH1LGL Купить SAROS сейчас!

Токеномика и анализ цен Saros (SAROS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Saros (SAROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 257,26M $ 257,26M $ 257,26M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,21B $ 2,21B $ 2,21B Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,000997990986199326 $ 0,000997990986199326 $ 0,000997990986199326 Текущая цена: $ 0,220603 $ 0,220603 $ 0,220603 Узнайте больше о цене Saros (SAROS)

Токеномика Saros (SAROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Saros (SAROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAROS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAROS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAROS, изучите текущую цену SAROS!

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