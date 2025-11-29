Токеномика Astra Nova (RVVOLD)
Токеномика и анализ цен Astra Nova (RVVOLD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astra Nova (RVVOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Astra Nova (RVVOLD)
Astra Nova – это игровая экосистема на основе AGI, которая развивается в зависимости от поведения игроков, переопределяя погружение и интерактивность. Будучи партнером NVIDIA Inception, мы объединяем рассказ с использованием ИИ, технологию Web3 и проектирование, ориентированное на сообщество, чтобы предложить захватывающие и динамичные впечатления.
Токеномика Astra Nova (RVVOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Astra Nova (RVVOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RVVOLD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RVVOLD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVVOLD, изучите текущую цену RVVOLD!
История цены Astra Nova (RVVOLD)
Анализ истории цены RVVOLD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены RVVOLD
Хотите узнать, куда может двигаться RVVOLD? Наша страница прогноза цены RVVOLD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
