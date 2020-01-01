Токеномика REI Network (REI) Откройте для себя ключевую информацию о REI Network (REI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REI Network (REI) REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Официальный сайт: https://rei.network/ Обозреватель блоков: https://scan.rei.network/ Купить REI сейчас!

Токеномика и анализ цен REI Network (REI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REI Network (REI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,66M $ 14,66M $ 14,66M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,35798 $ 0,35798 $ 0,35798 Исторический минимум: $ 0,013414807506717278 $ 0,013414807506717278 $ 0,013414807506717278 Текущая цена: $ 0,01543 $ 0,01543 $ 0,01543 Узнайте больше о цене REI Network (REI)

Токеномика REI Network (REI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REI Network (REI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REI, изучите текущую цену REI!

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