Токеномика Reental (REENTAL)

Токеномика Reental (REENTAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Reental (REENTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Reental (REENTAL)

Reental – это токенизированная инвестиционная платформа, цель которой – предоставить населению доступ к лучшим инвестиционным возможностям в прибыльные и ликвидные активы.

Официальный сайт:
https://www.reental.co/en
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/660eabf219338236d77f325f_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_3.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x27ab6e82f3458edbc0703db2756391b899ce6324

Токеномика и анализ цен Reental (REENTAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reental (REENTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,02M
$ 39,02M$ 39,02M
Исторический максимум:
$ 0,4168
$ 0,4168$ 0,4168
Исторический минимум:
$ 0,18315677098252559
$ 0,18315677098252559$ 0,18315677098252559
Текущая цена:
$ 0,1951
$ 0,1951$ 0,1951

Токеномика Reental (REENTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Reental (REENTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REENTAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REENTAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REENTAL, изучите текущую цену REENTAL!

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История цены Reental (REENTAL)

Анализ истории цены REENTAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.