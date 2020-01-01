Токеномика Reental (REENTAL) Откройте для себя ключевую информацию о Reental (REENTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reental (REENTAL) Reental – это токенизированная инвестиционная платформа, цель которой – предоставить населению доступ к лучшим инвестиционным возможностям в прибыльные и ликвидные активы. Официальный сайт: https://www.reental.co/en Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/660eabf219338236d77f325f_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_3.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x27ab6e82f3458edbc0703db2756391b899ce6324 Купить REENTAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Reental (REENTAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reental (REENTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,02M $ 39,02M $ 39,02M Исторический максимум: $ 0,4168 $ 0,4168 $ 0,4168 Исторический минимум: $ 0,18315677098252559 $ 0,18315677098252559 $ 0,18315677098252559 Текущая цена: $ 0,1951 $ 0,1951 $ 0,1951 Узнайте больше о цене Reental (REENTAL)

Токеномика Reental (REENTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reental (REENTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REENTAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REENTAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REENTAL, изучите текущую цену REENTAL!

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