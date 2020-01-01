Токеномика QuantixAI (QAI)

Токеномика QuantixAI (QAI)

Откройте для себя ключевую информацию о QuantixAI (QAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о QuantixAI (QAI)

QuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных.

Официальный сайт:
https://quantixai.io/
Whitepaper:
https://quantixai.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

Токеномика и анализ цен QuantixAI (QAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QuantixAI (QAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
Исторический максимум:
$ 149,09
$ 149,09$ 149,09
Исторический минимум:
$ 2,109046466218064
$ 2,109046466218064$ 2,109046466218064
Текущая цена:
$ 99,96
$ 99,96$ 99,96

Токеномика QuantixAI (QAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QuantixAI (QAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QAI, изучите текущую цену QAI!

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История цены QuantixAI (QAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.