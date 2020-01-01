Токеномика QuantixAI (QAI) Откройте для себя ключевую информацию о QuantixAI (QAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QuantixAI (QAI) QuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных. Официальный сайт: https://quantixai.io/ Whitepaper: https://quantixai.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Купить QAI сейчас!

Токеномика и анализ цен QuantixAI (QAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QuantixAI (QAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Исторический максимум: $ 149,09 $ 149,09 $ 149,09 Исторический минимум: $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 Текущая цена: $ 99,96 $ 99,96 $ 99,96 Узнайте больше о цене QuantixAI (QAI)

Токеномика QuantixAI (QAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QuantixAI (QAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QAI, изучите текущую цену QAI!

Как купить QAI Заинтересованы в добавлении QuantixAI (QAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки QAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить QAI на MEXC прямо сейчас!

История цены QuantixAI (QAI) Анализ истории цены QAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены QAI прямо сейчас!

Прогноз цены QAI Хотите узнать, куда может двигаться QAI? Наша страница прогноза цены QAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена QAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!