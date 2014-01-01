Токеномика PYTHIA (PYTHIA) Откройте для себя ключевую информацию о PYTHIA (PYTHIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PYTHIA (PYTHIA) Первая в мире крыса, подключенная к ИИ. Мост между нейробиологией, ИИ и будущим. Официальный сайт: https://ratpythia.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CreiuhfwdWCN5mJbMJtA9bBpYQrQF2tCBuZwSPWfpump Купить PYTHIA сейчас!

Токеномика и анализ цен PYTHIA (PYTHIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PYTHIA (PYTHIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,81M $ 30,81M $ 30,81M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,81M $ 30,81M $ 30,81M Исторический максимум: $ 0,082773 $ 0,082773 $ 0,082773 Исторический минимум: $ 0,000314991994191439 $ 0,000314991994191439 $ 0,000314991994191439 Текущая цена: $ 0,030809 $ 0,030809 $ 0,030809 Узнайте больше о цене PYTHIA (PYTHIA)

Токеномика PYTHIA (PYTHIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PYTHIA (PYTHIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYTHIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYTHIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYTHIA, изучите текущую цену PYTHIA!

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