Токеномика PONGO (PONGO)
Информация о PONGO (PONGO)
Pongo – не просто скунс, он – воин, рожденный в окопах мемкоинов, где бесчисленные токены поднимаются и падают в мгновение ока. Родившись с черно-белым мехом, Pongo с гордостью носит свои цвета, символизирующие его преданность XRP и его миссию по объединению мемкоинов под одним флагом. Для Pongo блокчейн XRP – это не просто платформа, а поле боя, и он готов возглавить революцию мемкоинов.
Токеномика и анализ цен PONGO (PONGO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PONGO (PONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PONGO (PONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PONGO (PONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PONGO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PONGO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONGO, изучите текущую цену PONGO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PONGO = 0,0000000112 USD