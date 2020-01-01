Токеномика PONGO (PONGO)

Токеномика PONGO (PONGO)

Откройте для себя ключевую информацию о PONGO (PONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PONGO (PONGO)

Pongo – не просто скунс, он – воин, рожденный в окопах мемкоинов, где бесчисленные токены поднимаются и падают в мгновение ока. Родившись с черно-белым мехом, Pongo с гордостью носит свои цвета, символизирующие его преданность XRP и его миссию по объединению мемкоинов под одним флагом. Для Pongo блокчейн XRP – это не просто платформа, а поле боя, и он готов возглавить революцию мемкоинов.

Официальный сайт:
https://pongoxrp.com/
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki

Токеномика и анализ цен PONGO (PONGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PONGO (PONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0000001982
$ 0,0000001982$ 0,0000001982
Исторический минимум:
$ 0,00000000590108406
$ 0,00000000590108406$ 0,00000000590108406
Текущая цена:
$ 0,0000000112
$ 0,0000000112$ 0,0000000112

Токеномика PONGO (PONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PONGO (PONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PONGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PONGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONGO, изучите текущую цену PONGO!

Как купить PONGO

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История цены PONGO (PONGO)

Анализ истории цены PONGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.