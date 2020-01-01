Токеномика PONGO (PONGO) Откройте для себя ключевую информацию о PONGO (PONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PONGO (PONGO) Pongo – не просто скунс, он – воин, рожденный в окопах мемкоинов, где бесчисленные токены поднимаются и падают в мгновение ока. Родившись с черно-белым мехом, Pongo с гордостью носит свои цвета, символизирующие его преданность XRP и его миссию по объединению мемкоинов под одним флагом. Для Pongo блокчейн XRP – это не просто платформа, а поле боя, и он готов возглавить революцию мемкоинов. Официальный сайт: https://pongoxrp.com/ Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki Купить PONGO сейчас!

Токеномика и анализ цен PONGO (PONGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PONGO (PONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000001982 $ 0,0000001982 $ 0,0000001982 Исторический минимум: $ 0,00000000590108406 $ 0,00000000590108406 $ 0,00000000590108406 Текущая цена: $ 0,0000000112 $ 0,0000000112 $ 0,0000000112 Узнайте больше о цене PONGO (PONGO)

Токеномика PONGO (PONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PONGO (PONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PONGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PONGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONGO, изучите текущую цену PONGO!

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