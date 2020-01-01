Токеномика PolyDoge (POLYDOGE)

Токеномика PolyDoge (POLYDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о PolyDoge (POLYDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PolyDoge (POLYDOGE)

PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use.

Официальный сайт:
https://polydoge.com/
Whitepaper:
https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d
Обозреватель блоков:
https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders

Токеномика и анализ цен PolyDoge (POLYDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PolyDoge (POLYDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 868,09T
$ 868,09T$ 868,09T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,20M
$ 4,20M$ 4,20M
Исторический максимум:
$ 0,00000009041
$ 0,00000009041$ 0,00000009041
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000004843
$ 0,000000004843$ 0,000000004843

Токеномика PolyDoge (POLYDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PolyDoge (POLYDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POLYDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POLYDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLYDOGE, изучите текущую цену POLYDOGE!

Как купить POLYDOGE

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История цены PolyDoge (POLYDOGE)

Анализ истории цены POLYDOGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены POLYDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.