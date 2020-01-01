Токеномика PolyDoge (POLYDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о PolyDoge (POLYDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PolyDoge (POLYDOGE) PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use. Официальный сайт: https://polydoge.com/ Whitepaper: https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d Обозреватель блоков: https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders Купить POLYDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен PolyDoge (POLYDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PolyDoge (POLYDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 868,09T $ 868,09T $ 868,09T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,20M $ 4,20M $ 4,20M Исторический максимум: $ 0,00000009041 $ 0,00000009041 $ 0,00000009041 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000004843 $ 0,000000004843 $ 0,000000004843 Узнайте больше о цене PolyDoge (POLYDOGE)

Токеномика PolyDoge (POLYDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PolyDoge (POLYDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLYDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLYDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLYDOGE, изучите текущую цену POLYDOGE!

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