Токеномика Pikaboss (PIKABOSS)

Токеномика Pikaboss (PIKABOSS)

Откройте для себя ключевую информацию о Pikaboss (PIKABOSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pikaboss (PIKABOSS)

Pikaboss устал наблюдать, как все деградируют с бесконечными монетами DoggyFroggy. Собаки и лягушки уже давно отжили свое. Пришло время самому популярному в мире созданию взять на себя роль короля мемов. Pikaboss здесь, чтобы дать мемекоинам немного пародии. PIKA - это монета для народа, навечно, без черных списков, без халявных токенов, без предпродаж, с нулевым налогообложением, со 100% ликвидностью, со сжиганием LP и отказом от контрактов. Подпитываясь чистой силой Pika, пусть PIKA укажет вам путь.

Официальный сайт:
https://www.pikaboss.vip
Whitepaper:
https://pikaboss.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd

Токеномика и анализ цен Pikaboss (PIKABOSS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pikaboss (PIKABOSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,29M
$ 21,29M$ 21,29M
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,29M
$ 21,29M$ 21,29M
Исторический максимум:
$ 0,0000003
$ 0,0000003$ 0,0000003
Исторический минимум:
$ 0,000000000004630634
$ 0,000000000004630634$ 0,000000000004630634
Текущая цена:
$ 0,0000000506
$ 0,0000000506$ 0,0000000506

Токеномика Pikaboss (PIKABOSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pikaboss (PIKABOSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIKABOSS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIKABOSS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIKABOSS, изучите текущую цену PIKABOSS!

Как купить PIKABOSS

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История цены Pikaboss (PIKABOSS)

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Прогноз цены PIKABOSS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.