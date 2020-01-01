Токеномика Pikaboss (PIKABOSS) Откройте для себя ключевую информацию о Pikaboss (PIKABOSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pikaboss (PIKABOSS) Pikaboss устал наблюдать, как все деградируют с бесконечными монетами DoggyFroggy. Собаки и лягушки уже давно отжили свое. Пришло время самому популярному в мире созданию взять на себя роль короля мемов. Pikaboss здесь, чтобы дать мемекоинам немного пародии. PIKA - это монета для народа, навечно, без черных списков, без халявных токенов, без предпродаж, с нулевым налогообложением, со 100% ликвидностью, со сжиганием LP и отказом от контрактов. Подпитываясь чистой силой Pika, пусть PIKA укажет вам путь. Официальный сайт: https://www.pikaboss.vip Whitepaper: https://pikaboss.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Купить PIKABOSS сейчас!

Токеномика и анализ цен Pikaboss (PIKABOSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pikaboss (PIKABOSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,29M $ 21,29M $ 21,29M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,29M $ 21,29M $ 21,29M Исторический максимум: $ 0,0000003 $ 0,0000003 $ 0,0000003 Исторический минимум: $ 0,000000000004630634 $ 0,000000000004630634 $ 0,000000000004630634 Текущая цена: $ 0,0000000506 $ 0,0000000506 $ 0,0000000506 Узнайте больше о цене Pikaboss (PIKABOSS)

Токеномика Pikaboss (PIKABOSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pikaboss (PIKABOSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIKABOSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIKABOSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIKABOSS, изучите текущую цену PIKABOSS!

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