Токеномика Phil (PHIL)

Токеномика Phil (PHIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Phil (PHIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Phil (PHIL)

Phil Token ($PHIL) — это мем-коин, ориентированный на сообщество, с упором на доверие и сотрудничество. Созданный опытным разработчиком, $PHIL стремится обеспечить большую прозрачность и безопасные партнёрства в сфере мем-коинов. Цель состоит в том, чтобы объединить 50 лучших мем-коинов и создать более сильное и сплочённое криптосообщество.

Официальный сайт:
https://www.philtoken.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2

Токеномика и анализ цен Phil (PHIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phil (PHIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M
Исторический максимум:
$ 0,08
$ 0,08$ 0,08
Исторический минимум:
$ 0,00137133903418076
$ 0,00137133903418076$ 0,00137133903418076
Текущая цена:
$ 0,002265
$ 0,002265$ 0,002265

Токеномика Phil (PHIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Phil (PHIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHIL, изучите текущую цену PHIL!

Как купить PHIL

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История цены Phil (PHIL)

Анализ истории цены PHIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.