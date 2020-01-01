Токеномика Phil (PHIL) Откройте для себя ключевую информацию о Phil (PHIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phil (PHIL) Phil Token ($PHIL) — это мем-коин, ориентированный на сообщество, с упором на доверие и сотрудничество. Созданный опытным разработчиком, $PHIL стремится обеспечить большую прозрачность и безопасные партнёрства в сфере мем-коинов. Цель состоит в том, чтобы объединить 50 лучших мем-коинов и создать более сильное и сплочённое криптосообщество. Официальный сайт: https://www.philtoken.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Купить PHIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Phil (PHIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phil (PHIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Исторический максимум: $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 Исторический минимум: $ 0,00137133903418076 $ 0,00137133903418076 $ 0,00137133903418076 Текущая цена: $ 0,002265 $ 0,002265 $ 0,002265 Узнайте больше о цене Phil (PHIL)

Токеномика Phil (PHIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phil (PHIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHIL, изучите текущую цену PHIL!

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