Токеномика Peng (PENG) Откройте для себя ключевую информацию о Peng (PENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Peng (PENG) PENG - мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://pengsol.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/A3eME5CetyZPBoWbRUwY3tSe25S6tb18ba9ZPbWk9eFJ Купить PENG сейчас!

Токеномика и анализ цен Peng (PENG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peng (PENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Исторический минимум: $ 0,010999237594714608 $ 0,010999237594714608 $ 0,010999237594714608 Текущая цена: $ 0,01705 $ 0,01705 $ 0,01705 Узнайте больше о цене Peng (PENG)

Токеномика Peng (PENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peng (PENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PENG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PENG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENG, изучите текущую цену PENG!

Как купить PENG Заинтересованы в добавлении Peng (PENG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PENG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PENG на MEXC прямо сейчас!

История цены Peng (PENG) Анализ истории цены PENG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PENG прямо сейчас!

Прогноз цены PENG Хотите узнать, куда может двигаться PENG? Наша страница прогноза цены PENG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PENG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!