Токеномика PAW (PAW)

Токеномика PAW (PAW)

Откройте для себя ключевую информацию о PAW (PAW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PAW (PAW)

$PAW - это ERC-20-токен с общим объемом предложения 1 квадриллион. Созданный на блокчейне Ethereum, $PAW - это не просто токен, а процветающая и яркая часть динамичного сообщества PawChain. Поскольку $PAW продолжает расти, он поддерживает экосистему PawChain, обеспечивая транзакции и облегчая управление сообществом. Наши будущие цели в отношении $PAW одновременно амбициозны и многообещающи. Из нынешнего статуса токена ERC-20 он превратится в по-настоящему межцепочечный актив. $PAW станет основой нашего решения второго уровня PawChain, объединяющего все наши системы. Он будет служить топливом для нашей децентрализованной биржи PawSwap, обеспечивая свопы и опции стейкинга. $PAW также станет центральным элементом нашего планируемого рынка электронной коммерции DeFi, платежных карт, аппаратных кошельков и многого другого, обеспечивая бесшовные транзакции в цифровом и физическом мире. С помощью нашего решения Layer-3 мы стремимся соединить все цепочки воедино, создав по-настоящему взаимосвязанную экосистему. Таким образом, $PAW - это не просто токен, это ключевой элемент в головоломке децентрализованного будущего.

Официальный сайт:
https://pawchain.net
Whitepaper:
https://www.pawecosystem.com/docs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb

Токеномика и анализ цен PAW (PAW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAW (PAW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,67M
$ 5,67M$ 5,67M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 947,96T
$ 947,96T$ 947,96T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00000014998
$ 0,00000014998$ 0,00000014998
Исторический минимум:
$ 0,000000000033609974
$ 0,000000000033609974$ 0,000000000033609974
Текущая цена:
$ 0,000000005983
$ 0,000000005983$ 0,000000005983

Токеномика PAW (PAW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PAW (PAW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAW, изучите текущую цену PAW!

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История цены PAW (PAW)

Анализ истории цены PAW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.