Токеномика PAW (PAW)
Информация о PAW (PAW)
$PAW - это ERC-20-токен с общим объемом предложения 1 квадриллион. Созданный на блокчейне Ethereum, $PAW - это не просто токен, а процветающая и яркая часть динамичного сообщества PawChain. Поскольку $PAW продолжает расти, он поддерживает экосистему PawChain, обеспечивая транзакции и облегчая управление сообществом. Наши будущие цели в отношении $PAW одновременно амбициозны и многообещающи. Из нынешнего статуса токена ERC-20 он превратится в по-настоящему межцепочечный актив. $PAW станет основой нашего решения второго уровня PawChain, объединяющего все наши системы. Он будет служить топливом для нашей децентрализованной биржи PawSwap, обеспечивая свопы и опции стейкинга. $PAW также станет центральным элементом нашего планируемого рынка электронной коммерции DeFi, платежных карт, аппаратных кошельков и многого другого, обеспечивая бесшовные транзакции в цифровом и физическом мире. С помощью нашего решения Layer-3 мы стремимся соединить все цепочки воедино, создав по-настоящему взаимосвязанную экосистему. Таким образом, $PAW - это не просто токен, это ключевой элемент в головоломке децентрализованного будущего.
Токеномика и анализ цен PAW (PAW)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAW (PAW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PAW (PAW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PAW (PAW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PAW, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PAW.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAW, изучите текущую цену PAW!
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Сумма
1 PAW = 0,000000005983 USD