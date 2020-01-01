Токеномика PAW (PAW) Откройте для себя ключевую информацию о PAW (PAW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAW (PAW) $PAW - это ERC-20-токен с общим объемом предложения 1 квадриллион. Созданный на блокчейне Ethereum, $PAW - это не просто токен, а процветающая и яркая часть динамичного сообщества PawChain. Поскольку $PAW продолжает расти, он поддерживает экосистему PawChain, обеспечивая транзакции и облегчая управление сообществом. Наши будущие цели в отношении $PAW одновременно амбициозны и многообещающи. Из нынешнего статуса токена ERC-20 он превратится в по-настоящему межцепочечный актив. $PAW станет основой нашего решения второго уровня PawChain, объединяющего все наши системы. Он будет служить топливом для нашей децентрализованной биржи PawSwap, обеспечивая свопы и опции стейкинга. $PAW также станет центральным элементом нашего планируемого рынка электронной коммерции DeFi, платежных карт, аппаратных кошельков и многого другого, обеспечивая бесшовные транзакции в цифровом и физическом мире. С помощью нашего решения Layer-3 мы стремимся соединить все цепочки воедино, создав по-настоящему взаимосвязанную экосистему. Таким образом, $PAW - это не просто токен, это ключевой элемент в головоломке децентрализованного будущего. Официальный сайт: https://pawchain.net Whitepaper: https://www.pawecosystem.com/docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Купить PAW сейчас!

Токеномика и анализ цен PAW (PAW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAW (PAW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,67M $ 5,67M $ 5,67M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 947,96T $ 947,96T $ 947,96T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000014998 $ 0,00000014998 $ 0,00000014998 Исторический минимум: $ 0,000000000033609974 $ 0,000000000033609974 $ 0,000000000033609974 Текущая цена: $ 0,000000005983 $ 0,000000005983 $ 0,000000005983 Узнайте больше о цене PAW (PAW)

Токеномика PAW (PAW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAW (PAW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAW, изучите текущую цену PAW!

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