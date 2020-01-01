Токеномика PAIN (PAIN)

Токеномика PAIN (PAIN)

Откройте для себя ключевую информацию о PAIN (PAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PAIN (PAIN)

Боль, если нет лучшего слова, – это хорошо. Боль – это правильно. Боль работает. Боль проясняет, прорезает и захватывает сущность эволюционного духа. Боль во всех ее формах – физическая, ментальная, эмоциональная, финансовая – отмечала восходящий путь человечества. НЕТ БОЛИ – НЕТ УСПЕХА.

Официальный сайт:
https://paintoken.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain

Токеномика и анализ цен PAIN (PAIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAIN (PAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,39M
$ 5,39M$ 5,39M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,79M
$ 10,79M$ 10,79M
Исторический максимум:
$ 24,9
$ 24,9$ 24,9
Исторический минимум:
$ 0,9167763849321611
$ 0,9167763849321611$ 0,9167763849321611
Текущая цена:
$ 1,0785
$ 1,0785$ 1,0785

Токеномика PAIN (PAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PAIN (PAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAIN, изучите текущую цену PAIN!

Как купить PAIN

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История цены PAIN (PAIN)

Анализ истории цены PAIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.