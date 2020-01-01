Токеномика PAIN (PAIN) Откройте для себя ключевую информацию о PAIN (PAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAIN (PAIN) Боль, если нет лучшего слова, – это хорошо. Боль – это правильно. Боль работает. Боль проясняет, прорезает и захватывает сущность эволюционного духа. Боль во всех ее формах – физическая, ментальная, эмоциональная, финансовая – отмечала восходящий путь человечества. НЕТ БОЛИ – НЕТ УСПЕХА. Официальный сайт: https://paintoken.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Купить PAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен PAIN (PAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAIN (PAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,79M $ 10,79M $ 10,79M Исторический максимум: $ 24,9 $ 24,9 $ 24,9 Исторический минимум: $ 0,9167763849321611 $ 0,9167763849321611 $ 0,9167763849321611 Текущая цена: $ 1,0785 $ 1,0785 $ 1,0785 Узнайте больше о цене PAIN (PAIN)

Токеномика PAIN (PAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAIN (PAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAIN, изучите текущую цену PAIN!

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