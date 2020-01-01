Токеномика OSOL (OSOL) Откройте для себя ключевую информацию о OSOL (OSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OSOL (OSOL) ИИ-индекс OSOL – один из первых токенов, ориентированных исключительно на извлечение выгоды из развивающейся экосистемы искусственного интеллекта, созданный на базе Solana. Индекс предоставляет пользователям диверсифицированный доступ к 100 лучшим цифровым активам, ориентированным на ИИ, в сети Solana, охватывая инфраструктуру искусственного интеллекта, протоколы ИИ-агентов и ИИ-мемкоины, и устраняет сложность прямой покупки, хранения и защиты разных монет. Работает под управлением @SuperMissO – первого в мире генерального директора по искусственному интеллекту. Официальный сайт: https://osol.ai/ Whitepaper: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Купить OSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен OSOL (OSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OSOL (OSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,392 $ 0,392 $ 0,392 Исторический минимум: $ 0,004544172982620876 $ 0,004544172982620876 $ 0,004544172982620876 Текущая цена: $ 0,006964 $ 0,006964 $ 0,006964 Узнайте больше о цене OSOL (OSOL)

Токеномика OSOL (OSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OSOL (OSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSOL, изучите текущую цену OSOL!

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