Токеномика Oshi (OSHI) Откройте для себя ключевую информацию о Oshi (OSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oshi (OSHI) В прошлом токены управления в играх с блокчейном часто полагались исключительно на ценность игрового контента, в результате чего многие токены не могли поддерживать долгосрочную стабильность и приводили к обвалу цен. OSHI стремится основываться на игровом контенте, рассчитанном на долгосрочную эксплуатацию, а также согласовывать его полезность (сценарии использования токенов) и основную ценность с ценными игровыми IP-адресами, известными своей устойчивостью. Целью является достижение долгосрочной стабильности его стоимости. Также существуют планы по созданию экосистемы, которая позволит экономике токенов в будущем охватывать несколько типов контента. Название ""OSHI"" было выбрано, чтобы отразить желание пользователей (фанатов) наслаждаться игрой в долгосрочной перспективе и со спокойной душой заниматься ""Oshi Katsu"" (поддержкой своих любимых персонажей) с помощью токенов. Официальный сайт: https://project-oshi3.com/en.html Whitepaper: https://bobg.gitbook.io/oshitoken-en/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x09cAD96Bc28f55e9253cfB9a84a3A1Ab79061E54 Купить OSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Oshi (OSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oshi (OSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,90M $ 25,90M $ 25,90M Исторический максимум: $ 0,585268 $ 0,585268 $ 0,585268 Исторический минимум: $ 0,010925594556825855 $ 0,010925594556825855 $ 0,010925594556825855 Текущая цена: $ 0,025896 $ 0,025896 $ 0,025896 Узнайте больше о цене Oshi (OSHI)

Токеномика Oshi (OSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oshi (OSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSHI, изучите текущую цену OSHI!

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