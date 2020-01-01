Токеномика Oshi (OSHI)
Информация о Oshi (OSHI)
В прошлом токены управления в играх с блокчейном часто полагались исключительно на ценность игрового контента, в результате чего многие токены не могли поддерживать долгосрочную стабильность и приводили к обвалу цен. OSHI стремится основываться на игровом контенте, рассчитанном на долгосрочную эксплуатацию, а также согласовывать его полезность (сценарии использования токенов) и основную ценность с ценными игровыми IP-адресами, известными своей устойчивостью. Целью является достижение долгосрочной стабильности его стоимости. Также существуют планы по созданию экосистемы, которая позволит экономике токенов в будущем охватывать несколько типов контента. Название ""OSHI"" было выбрано, чтобы отразить желание пользователей (фанатов) наслаждаться игрой в долгосрочной перспективе и со спокойной душой заниматься ""Oshi Katsu"" (поддержкой своих любимых персонажей) с помощью токенов.
Токеномика и анализ цен Oshi (OSHI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oshi (OSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Oshi (OSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Oshi (OSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OSHI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OSHI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSHI, изучите текущую цену OSHI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 OSHI = 0,025896 USD