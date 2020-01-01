Токеномика Oshi (OSHI)

Токеномика Oshi (OSHI)

Откройте для себя ключевую информацию о Oshi (OSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oshi (OSHI)

В прошлом токены управления в играх с блокчейном часто полагались исключительно на ценность игрового контента, в результате чего многие токены не могли поддерживать долгосрочную стабильность и приводили к обвалу цен. OSHI стремится основываться на игровом контенте, рассчитанном на долгосрочную эксплуатацию, а также согласовывать его полезность (сценарии использования токенов) и основную ценность с ценными игровыми IP-адресами, известными своей устойчивостью. Целью является достижение долгосрочной стабильности его стоимости. Также существуют планы по созданию экосистемы, которая позволит экономике токенов в будущем охватывать несколько типов контента. Название ""OSHI"" было выбрано, чтобы отразить желание пользователей (фанатов) наслаждаться игрой в долгосрочной перспективе и со спокойной душой заниматься ""Oshi Katsu"" (поддержкой своих любимых персонажей) с помощью токенов.

Официальный сайт:
https://project-oshi3.com/en.html
Whitepaper:
https://bobg.gitbook.io/oshitoken-en/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x09cAD96Bc28f55e9253cfB9a84a3A1Ab79061E54

Токеномика и анализ цен Oshi (OSHI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oshi (OSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,90M
$ 25,90M$ 25,90M
Исторический максимум:
$ 0,585268
$ 0,585268$ 0,585268
Исторический минимум:
$ 0,010925594556825855
$ 0,010925594556825855$ 0,010925594556825855
Текущая цена:
$ 0,025896
$ 0,025896$ 0,025896

Токеномика Oshi (OSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oshi (OSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OSHI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OSHI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSHI, изучите текущую цену OSHI!

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История цены Oshi (OSHI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.