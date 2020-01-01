Токеномика Ooki Token (OOKI) Откройте для себя ключевую информацию о Ooki Token (OOKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ooki Token (OOKI) Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. Официальный сайт: https://ooki.cc Whitepaper: https://ooki.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B Купить OOKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ooki Token (OOKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ooki Token (OOKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 135,79K $ 135,79K $ 135,79K Общее предложение: $ 13,84B $ 13,84B $ 13,84B Оборотное предложение: $ 13,72B $ 13,72B $ 13,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 136,97K $ 136,97K $ 136,97K Исторический максимум: $ 0,05555 $ 0,05555 $ 0,05555 Исторический минимум: $ 0,000009282100436309 $ 0,000009282100436309 $ 0,000009282100436309 Текущая цена: $ 0,0000099 $ 0,0000099 $ 0,0000099 Узнайте больше о цене Ooki Token (OOKI)

Токеномика Ooki Token (OOKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ooki Token (OOKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OOKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OOKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOKI, изучите текущую цену OOKI!

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