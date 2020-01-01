Токеномика Oobit (OOBIT) Откройте для себя ключевую информацию о Oobit (OOBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oobit (OOBIT) Oobit - это ведущее мобильное платежное приложение, которое предлагает беспрепятственный способ оплаты криптовалютой как в магазине, так и по всему миру. Владельцы криптовалют могут пользоваться криптовалютой Tap-to-Pay так же удобно и плавно, как Apple Pay®, используя существующие системы Visa/Mastercard в точках продаж, гарантируя продавцам получение фиатной валюты. OBT - это собственный криптовалютный токен Oobit, основной и главный фундамент, который стимулирует и вознаграждает растущее сообщество и экосистему Oobit. Официальный сайт: https://www.obttoken.com/ Whitepaper: https://docsend.com/v/q96zw/obt Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 Купить OOBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Oobit (OOBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oobit (OOBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,38M $ 13,38M $ 13,38M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,38M $ 13,38M $ 13,38M Исторический максимум: $ 0,1394 $ 0,1394 $ 0,1394 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01338 $ 0,01338 $ 0,01338 Узнайте больше о цене Oobit (OOBIT)

Токеномика Oobit (OOBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oobit (OOBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OOBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OOBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOBIT, изучите текущую цену OOBIT!

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