Токеномика Oobit (OOBIT)

Токеномика Oobit (OOBIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Oobit (OOBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oobit (OOBIT)

Oobit - это ведущее мобильное платежное приложение, которое предлагает беспрепятственный способ оплаты криптовалютой как в магазине, так и по всему миру. Владельцы криптовалют могут пользоваться криптовалютой Tap-to-Pay так же удобно и плавно, как Apple Pay®, используя существующие системы Visa/Mastercard в точках продаж, гарантируя продавцам получение фиатной валюты. OBT - это собственный криптовалютный токен Oobit, основной и главный фундамент, который стимулирует и вознаграждает растущее сообщество и экосистему Oobit.

Официальный сайт:
https://www.obttoken.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/v/q96zw/obt
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22

Токеномика и анализ цен Oobit (OOBIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oobit (OOBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,38M
$ 13,38M$ 13,38M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,38M
$ 13,38M$ 13,38M
Исторический максимум:
$ 0,1394
$ 0,1394$ 0,1394
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,01338
$ 0,01338$ 0,01338

Токеномика Oobit (OOBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oobit (OOBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OOBIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OOBIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOBIT, изучите текущую цену OOBIT!

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История цены Oobit (OOBIT)

Анализ истории цены OOBIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.