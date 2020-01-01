Токеномика Oobit (OOBIT)
Информация о Oobit (OOBIT)
Oobit - это ведущее мобильное платежное приложение, которое предлагает беспрепятственный способ оплаты криптовалютой как в магазине, так и по всему миру. Владельцы криптовалют могут пользоваться криптовалютой Tap-to-Pay так же удобно и плавно, как Apple Pay®, используя существующие системы Visa/Mastercard в точках продаж, гарантируя продавцам получение фиатной валюты. OBT - это собственный криптовалютный токен Oobit, основной и главный фундамент, который стимулирует и вознаграждает растущее сообщество и экосистему Oobit.
Токеномика и анализ цен Oobit (OOBIT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oobit (OOBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Oobit (OOBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Oobit (OOBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OOBIT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OOBIT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOBIT, изучите текущую цену OOBIT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 OOBIT = 0,01338 USD