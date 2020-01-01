Токеномика Omni Network (OMNI)

Токеномика Omni Network (OMNI)

Откройте для себя ключевую информацию о Omni Network (OMNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Omni Network (OMNI)

Omni — это собственный протокол взаимодействия Ethereum, который устанавливает связь с низкой задержкой между всеми объединениями Ethereum. Omni предлагает безопасную, производительную и глобально совместимую архитектуру, которая представляет Ethereum как единую унифицированную операционную систему как для пользователей, так и для разработчиков.

Официальный сайт:
https://omni.network/
Whitepaper:
https://docs.omni.network/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4

Токеномика и анализ цен Omni Network (OMNI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Omni Network (OMNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54,32M
$ 54,32M$ 54,32M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 34,47M
$ 34,47M$ 34,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 49,48
$ 49,48$ 49,48
Исторический минимум:
$ 1,4142255891737003
$ 1,4142255891737003$ 1,4142255891737003
Текущая цена:
$ 1,576
$ 1,576$ 1,576

Токеномика Omni Network (OMNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Omni Network (OMNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OMNI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OMNI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNI, изучите текущую цену OMNI!

Как купить OMNI

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История цены Omni Network (OMNI)

Анализ истории цены OMNI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.