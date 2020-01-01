Токеномика Omni Network (OMNI) Откройте для себя ключевую информацию о Omni Network (OMNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Omni Network (OMNI) Omni — это собственный протокол взаимодействия Ethereum, который устанавливает связь с низкой задержкой между всеми объединениями Ethereum. Omni предлагает безопасную, производительную и глобально совместимую архитектуру, которая представляет Ethereum как единую унифицированную операционную систему как для пользователей, так и для разработчиков. Официальный сайт: https://omni.network/ Whitepaper: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Купить OMNI сейчас!

Токеномика и анализ цен Omni Network (OMNI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Omni Network (OMNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,32M $ 54,32M $ 54,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 34,47M $ 34,47M $ 34,47M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 49,48 $ 49,48 $ 49,48 Исторический минимум: $ 1,4142255891737003 $ 1,4142255891737003 $ 1,4142255891737003 Текущая цена: $ 1,576 $ 1,576 $ 1,576 Узнайте больше о цене Omni Network (OMNI)

Токеномика Omni Network (OMNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Omni Network (OMNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMNI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMNI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNI, изучите текущую цену OMNI!

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