Токеномика Nya (NYA)

Токеномика Nya (NYA)

Откройте для себя ключевую информацию о Nya (NYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nya (NYA)

Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

Официальный сайт:
https://www.nya.vip
Whitepaper:
https://wiki.nya.vip
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x38F9bf9dCe51833Ec7f03C9dC218197999999999

Токеномика и анализ цен Nya (NYA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nya (NYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,16M
$ 3,16M$ 3,16M
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 35,23T
$ 35,23T$ 35,23T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,97M
$ 8,97M$ 8,97M
Исторический максимум:
$ 0,0000012556
$ 0,0000012556$ 0,0000012556
Исторический минимум:
$ 0,000000042725036088
$ 0,000000042725036088$ 0,000000042725036088
Текущая цена:
$ 0,0000000897
$ 0,0000000897$ 0,0000000897

Токеномика Nya (NYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nya (NYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NYA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NYA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYA, изучите текущую цену NYA!

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История цены Nya (NYA)

Анализ истории цены NYA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.