Токеномика Nya (NYA) Откройте для себя ключевую информацию о Nya (NYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nya (NYA) Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike. Официальный сайт: https://www.nya.vip Whitepaper: https://wiki.nya.vip Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x38F9bf9dCe51833Ec7f03C9dC218197999999999 Купить NYA сейчас!

Токеномика и анализ цен Nya (NYA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nya (NYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 35,23T $ 35,23T $ 35,23T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,97M $ 8,97M $ 8,97M Исторический максимум: $ 0,0000012556 $ 0,0000012556 $ 0,0000012556 Исторический минимум: $ 0,000000042725036088 $ 0,000000042725036088 $ 0,000000042725036088 Текущая цена: $ 0,0000000897 $ 0,0000000897 $ 0,0000000897 Узнайте больше о цене Nya (NYA)

Токеномика Nya (NYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nya (NYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYA, изучите текущую цену NYA!

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