Токеномика Neoxa (NEOX) Откройте для себя ключевую информацию о Neoxa (NEOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neoxa (NEOX) Neoxa — это инновационная криптовалюта Hybrid Proof of Work, которая органично объединяет сферы игр и криптовалют. Официальный сайт: https://www.neoxa.net/ Обозреватель блоков: https://explorer.neoxa.net/ Купить NEOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Neoxa (NEOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neoxa (NEOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,56M $ 4,56M $ 4,56M Исторический максимум: $ 0,0077 $ 0,0077 $ 0,0077 Исторический минимум: $ 0,000116687372604378 $ 0,000116687372604378 $ 0,000116687372604378 Текущая цена: $ 0,000217 $ 0,000217 $ 0,000217 Узнайте больше о цене Neoxa (NEOX)

Токеномика Neoxa (NEOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neoxa (NEOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEOX, изучите текущую цену NEOX!

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