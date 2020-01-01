Токеномика Neon EVM (NEON)

Токеномика Neon EVM (NEON)

Откройте для себя ключевую информацию о Neon EVM (NEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Neon EVM (NEON)

Neon EVM – это виртуальная машина Ethereum, работающая как смарт-контракт на Solana. Как расширение сети Solana, Neon EVM позволяет EVM dApps получить беспрепятственный доступ к ликвидности и пользователям Solana без изменения существующей кодовой базы.

Официальный сайт:
https://neonevm.org/
Whitepaper:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Токеномика и анализ цен Neon EVM (NEON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neon EVM (NEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,14M
$ 23,14M$ 23,14M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 239,47M
$ 239,47M$ 239,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 96,65M
$ 96,65M$ 96,65M
Исторический максимум:
$ 0,5539
$ 0,5539$ 0,5539
Исторический минимум:
$ 0,05373474191452677
$ 0,05373474191452677$ 0,05373474191452677
Текущая цена:
$ 0,09665
$ 0,09665$ 0,09665

Токеномика Neon EVM (NEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neon EVM (NEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEON, изучите текущую цену NEON!

Как купить NEON

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История цены Neon EVM (NEON)

Анализ истории цены NEON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NEON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.