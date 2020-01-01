Токеномика Neon EVM (NEON) Откройте для себя ключевую информацию о Neon EVM (NEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neon EVM (NEON) Neon EVM – это виртуальная машина Ethereum, работающая как смарт-контракт на Solana. Как расширение сети Solana, Neon EVM позволяет EVM dApps получить беспрепятственный доступ к ликвидности и пользователям Solana без изменения существующей кодовой базы. Официальный сайт: https://neonevm.org/ Whitepaper: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Купить NEON сейчас!

Токеномика и анализ цен Neon EVM (NEON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neon EVM (NEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,14M $ 23,14M $ 23,14M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 239,47M $ 239,47M $ 239,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,65M $ 96,65M $ 96,65M Исторический максимум: $ 0,5539 $ 0,5539 $ 0,5539 Исторический минимум: $ 0,05373474191452677 $ 0,05373474191452677 $ 0,05373474191452677 Текущая цена: $ 0,09665 $ 0,09665 $ 0,09665 Узнайте больше о цене Neon EVM (NEON)

Токеномика Neon EVM (NEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neon EVM (NEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEON, изучите текущую цену NEON!

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