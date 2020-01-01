Токеномика Nabox (NABOX) Откройте для себя ключевую информацию о Nabox (NABOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nabox (NABOX) Nabox — это DeFi кроссчейн-кошелек с возможностями DID, созданный для Web 3.0. Построенный на блокчейне NULS, дружественном к кросс-чейн. Nabox обеспечивает беспрепятственные транзакции и обмены между различными блокчейнами с помощью технологии NerveNetwork. С Nabox пользователи могут использовать свои цифровые активы в чейнах одним нажатием кнопки. Благодаря этому мы надеемся стать разработчиками высокопроизводительных блокчейнов, обеспечивая их более тесную интеграцию с инфраструктурой Ethereum Layer 2. Официальный сайт: https://nabox.io Whitepaper: https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/ Обозреватель блоков: https://nulscan.io/ Купить NABOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Nabox (NABOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nabox (NABOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 649,62K $ 649,62K $ 649,62K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 208,61B $ 208,61B $ 208,61B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,11M $ 3,11M $ 3,11M Исторический максимум: $ 0,0003789 $ 0,0003789 $ 0,0003789 Исторический минимум: $ 0,000001572508954823 $ 0,000001572508954823 $ 0,000001572508954823 Текущая цена: $ 0,000003114 $ 0,000003114 $ 0,000003114 Узнайте больше о цене Nabox (NABOX)

Токеномика Nabox (NABOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nabox (NABOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NABOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NABOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NABOX, изучите текущую цену NABOX!

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