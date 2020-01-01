Токеномика Nabox (NABOX)

Токеномика Nabox (NABOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Nabox (NABOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nabox (NABOX)

Nabox — это DeFi кроссчейн-кошелек с возможностями DID, созданный для Web 3.0. Построенный на блокчейне NULS, дружественном к кросс-чейн. Nabox обеспечивает беспрепятственные транзакции и обмены между различными блокчейнами с помощью технологии NerveNetwork. С Nabox пользователи могут использовать свои цифровые активы в чейнах одним нажатием кнопки. Благодаря этому мы надеемся стать разработчиками высокопроизводительных блокчейнов, обеспечивая их более тесную интеграцию с инфраструктурой Ethereum Layer 2.

Официальный сайт:
https://nabox.io
Whitepaper:
https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/
Обозреватель блоков:
https://nulscan.io/

Токеномика и анализ цен Nabox (NABOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nabox (NABOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 649,62K
$ 649,62K$ 649,62K
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 208,61B
$ 208,61B$ 208,61B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,11M
$ 3,11M$ 3,11M
Исторический максимум:
$ 0,0003789
$ 0,0003789$ 0,0003789
Исторический минимум:
$ 0,000001572508954823
$ 0,000001572508954823$ 0,000001572508954823
Текущая цена:
$ 0,000003114
$ 0,000003114$ 0,000003114

Токеномика Nabox (NABOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nabox (NABOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NABOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NABOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NABOX, изучите текущую цену NABOX!

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История цены Nabox (NABOX)

Анализ истории цены NABOX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.