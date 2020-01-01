Токеномика Myria (MYRIA)

Токеномика Myria (MYRIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Myria (MYRIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Myria (MYRIA)

Myria — это решение для масштабирования блокчейна Layer2 для Ethereum, использующее технологию свертки ZK, предлагающее своим пользователям мгновенные транзакции, высокую пропускную способность до 9000+ транзакций в секунду, нулевую плату за газ и бесплатную разработку NFT.

Официальный сайт:
https://myria.com/
Whitepaper:
https://assets.myria.com/token/Myria-Whitepaper-v6.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xa0ef786bf476fe0810408caba05e536ac800ff86

Токеномика и анализ цен Myria (MYRIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Myria (MYRIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,67M
$ 35,67M$ 35,67M
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 32,53B
$ 32,53B$ 32,53B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,83M
$ 54,83M$ 54,83M
Исторический максимум:
$ 0,018208
$ 0,018208$ 0,018208
Исторический минимум:
$ 0,000558796005139834
$ 0,000558796005139834$ 0,000558796005139834
Текущая цена:
$ 0,0010965
$ 0,0010965$ 0,0010965

Токеномика Myria (MYRIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Myria (MYRIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MYRIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MYRIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYRIA, изучите текущую цену MYRIA!

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История цены Myria (MYRIA)

Анализ истории цены MYRIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.