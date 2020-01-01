Токеномика Myria (MYRIA) Откройте для себя ключевую информацию о Myria (MYRIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Myria (MYRIA) Myria — это решение для масштабирования блокчейна Layer2 для Ethereum, использующее технологию свертки ZK, предлагающее своим пользователям мгновенные транзакции, высокую пропускную способность до 9000+ транзакций в секунду, нулевую плату за газ и бесплатную разработку NFT. Официальный сайт: https://myria.com/ Whitepaper: https://assets.myria.com/token/Myria-Whitepaper-v6.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xa0ef786bf476fe0810408caba05e536ac800ff86 Купить MYRIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Myria (MYRIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Myria (MYRIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,67M $ 35,67M $ 35,67M Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 32,53B $ 32,53B $ 32,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,83M $ 54,83M $ 54,83M Исторический максимум: $ 0,018208 $ 0,018208 $ 0,018208 Исторический минимум: $ 0,000558796005139834 $ 0,000558796005139834 $ 0,000558796005139834 Текущая цена: $ 0,0010965 $ 0,0010965 $ 0,0010965 Узнайте больше о цене Myria (MYRIA)

Токеномика Myria (MYRIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Myria (MYRIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYRIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYRIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYRIA, изучите текущую цену MYRIA!

Как купить MYRIA Заинтересованы в добавлении Myria (MYRIA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MYRIA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MYRIA на MEXC прямо сейчас!

История цены Myria (MYRIA) Анализ истории цены MYRIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MYRIA прямо сейчас!

Прогноз цены MYRIA Хотите узнать, куда может двигаться MYRIA? Наша страница прогноза цены MYRIA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MYRIA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!