Токеномика Mubarakah (MUBARAKAH) Откройте для себя ключевую информацию о Mubarakah (MUBARAKAH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mubarakah (MUBARAKAH) Нарратив благословений женщин на праздник Ид в Ближнем Востоке. Официальный сайт: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a Купить MUBARAKAH сейчас!

Токеномика и анализ цен Mubarakah (MUBARAKAH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mubarakah (MUBARAKAH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Исторический максимум: $ 0,03859 $ 0,03859 $ 0,03859 Исторический минимум: $ 0,00007767077731412 $ 0,00007767077731412 $ 0,00007767077731412 Текущая цена: $ 0,0016401 $ 0,0016401 $ 0,0016401 Узнайте больше о цене Mubarakah (MUBARAKAH)

Токеномика Mubarakah (MUBARAKAH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mubarakah (MUBARAKAH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUBARAKAH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUBARAKAH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUBARAKAH, изучите текущую цену MUBARAKAH!

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