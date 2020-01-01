Токеномика Mubarakah (MUBARAKAH)

Токеномика Mubarakah (MUBARAKAH)

Откройте для себя ключевую информацию о Mubarakah (MUBARAKAH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mubarakah (MUBARAKAH)

Нарратив благословений женщин на праздник Ид в Ближнем Востоке.

Официальный сайт:
https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a

Токеномика и анализ цен Mubarakah (MUBARAKAH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mubarakah (MUBARAKAH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,64M
$ 1,64M$ 1,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,64M
$ 1,64M$ 1,64M
Исторический максимум:
$ 0,03859
$ 0,03859$ 0,03859
Исторический минимум:
$ 0,00007767077731412
$ 0,00007767077731412$ 0,00007767077731412
Текущая цена:
$ 0,0016401
$ 0,0016401$ 0,0016401

Токеномика Mubarakah (MUBARAKAH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mubarakah (MUBARAKAH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUBARAKAH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUBARAKAH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUBARAKAH, изучите текущую цену MUBARAKAH!

Как купить MUBARAKAH

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История цены Mubarakah (MUBARAKAH)

Анализ истории цены MUBARAKAH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MUBARAKAH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.