Токеномика Mintlayer (ML) Откройте для себя ключевую информацию о Mintlayer (ML), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mintlayer (ML) Mintlayer - это протокол, ориентированный на разработку децентрализованной финансовой (DeFi) экосистемы, использующей Биткойн и Lightning Network. Официальный сайт: https://www.mintlayer.org/ Whitepaper: https://docs.mintlayer.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.mintlayer.org Купить ML сейчас!

Токеномика и анализ цен Mintlayer (ML) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mintlayer (ML), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 64,20M $ 64,20M $ 64,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,021501131720950722 $ 0,021501131720950722 $ 0,021501131720950722 Текущая цена: $ 0,02252 $ 0,02252 $ 0,02252 Узнайте больше о цене Mintlayer (ML)

Токеномика Mintlayer (ML): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mintlayer (ML) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ML, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ML. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ML, изучите текущую цену ML!

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История цены Mintlayer (ML) Анализ истории цены ML помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ML прямо сейчас!

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