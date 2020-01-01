Токеномика Morpheus Labs (MIND)
Информация о Morpheus Labs (MIND)
Токен Morpheus Infrastructure Node (MIND) является важной стратегической инициативой в сфере трансформации Web3. Являясь основополагающим элементом экосистемы, токен MIND выступает в качестве ключевой движущей силы роста ландшафта Web3 и устойчивого создания стоимости для заинтересованных сторон. Инновационная модель токеномики для стимулирования пользователей Для стимулирования активного участия пользователей платформы была представлена инновационная модель токеномики. Она включает в себя вознаграждение за размещение токенов, участие в деятельности по управлению и вовлечение в различные инициативы сообщества. Такой подход отражает стремление способствовать активному вовлечению сообщества и формированию долгосрочной лояльности пользователей. Расширение услуг и охвата рынка Введение многофункционального токена MIND расширяет возможности платформы по обслуживанию различных сегментов рынка, тем самым увеличивая охват рынка. Этот стратегический шаг открывает путь для экспансии на новые рынки и сектора, усиливая коммерческое присутствие платформы и укрепляя ее позиции в экосистеме Web3. Соответствие основным ценностям Blockchain Токен MIND воплощает в себе суть децентрализации, органично сочетаясь с основополагающими принципами технологии блокчейн. Пользователи могут использовать токены MIND в различных сервисах платформы SEED, включая недавно запущенную студию Smart Contract Studio, работающую на основе искусственного интеллекта, и Web3 Workflow Studio, которые помогают автоматизировать и соединять приложения между средами Web3 и Web2. Эти инновационные дополнения упрощают работу пользователей, способствуя бесшовному взаимодействию и удобным интерфейсам.
Токеномика и анализ цен Morpheus Labs (MIND)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morpheus Labs (MIND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Morpheus Labs (MIND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Morpheus Labs (MIND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MIND, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MIND.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIND, изучите текущую цену MIND!
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1 MIND = 0,000494 USD