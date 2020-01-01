Токеномика Metahero (METAHERO)

Токеномика Metahero (METAHERO)

Откройте для себя ключевую информацию о Metahero (METAHERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Metahero (METAHERO)

Metahero выводит на рынок технологию 3D-сканирования и моделирования, которая создает сверхреалистичные 3D-аватары и виртуальные предметы для использования в играх, виртуальной реальности, социальных сетях и онлайн-моде. Технология также позволяет создавать NFT из реальных произведений искусства и предметов коллекционирования.

Официальный сайт:
https://metahero.io
Whitepaper:
https://www.metahero.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Токеномика и анализ цен Metahero (METAHERO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metahero (METAHERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,17M
$ 5,17M$ 5,17M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,10B
$ 5,10B$ 5,10B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,14M
$ 10,14M$ 10,14M
Исторический максимум:
$ 0,1555
$ 0,1555$ 0,1555
Исторический минимум:
$ 0,00028889800020885
$ 0,00028889800020885$ 0,00028889800020885
Текущая цена:
$ 0,001014
$ 0,001014$ 0,001014

Токеномика Metahero (METAHERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metahero (METAHERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов METAHERO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов METAHERO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METAHERO, изучите текущую цену METAHERO!

Как купить METAHERO

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История цены Metahero (METAHERO)

Анализ истории цены METAHERO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены METAHERO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.