Токеномика Metahero (METAHERO) Откройте для себя ключевую информацию о Metahero (METAHERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metahero (METAHERO) Metahero выводит на рынок технологию 3D-сканирования и моделирования, которая создает сверхреалистичные 3D-аватары и виртуальные предметы для использования в играх, виртуальной реальности, социальных сетях и онлайн-моде. Технология также позволяет создавать NFT из реальных произведений искусства и предметов коллекционирования. Официальный сайт: https://metahero.io Whitepaper: https://www.metahero.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Купить METAHERO сейчас!

Токеномика и анализ цен Metahero (METAHERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metahero (METAHERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,17M $ 5,17M $ 5,17M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,10B $ 5,10B $ 5,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,14M $ 10,14M $ 10,14M Исторический максимум: $ 0,1555 $ 0,1555 $ 0,1555 Исторический минимум: $ 0,00028889800020885 $ 0,00028889800020885 $ 0,00028889800020885 Текущая цена: $ 0,001014 $ 0,001014 $ 0,001014 Узнайте больше о цене Metahero (METAHERO)

Токеномика Metahero (METAHERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metahero (METAHERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METAHERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METAHERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METAHERO, изучите текущую цену METAHERO!

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