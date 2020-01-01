Токеномика MemeFi (MEMEFI) Откройте для себя ключевую информацию о MemeFi (MEMEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MemeFi (MEMEFI) MemeFi – ведущая экосистема игровых и пользовательских приложений Telegram с более чем 50 миллионами пользователей, в которой представлена оригинальная вселенная мемов. Официальный сайт: https://www.memefi.club/ Whitepaper: https://docs.memefi.club/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI Купить MEMEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен MemeFi (MEMEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MemeFi (MEMEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,13M $ 11,13M $ 11,13M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,13M $ 11,13M $ 11,13M Исторический максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Исторический минимум: $ 0,000594273150573482 $ 0,000594273150573482 $ 0,000594273150573482 Текущая цена: $ 0,001113 $ 0,001113 $ 0,001113 Узнайте больше о цене MemeFi (MEMEFI)

Токеномика MemeFi (MEMEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MemeFi (MEMEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEFI, изучите текущую цену MEMEFI!

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