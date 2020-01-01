Токеномика mCoin (MCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о mCoin (MCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о mCoin (MCOIN) MCOIN — это собственный токен M20 Chain, безопасный и удобный для разработчиков блокчейн, созданный для привлечения следующего миллиарда пользователей в Web3. M20 предназначен для ускорения криптоэкономики, которая будет способствовать расширению экосистемы разработчиков и создателей Web3 с помощью торговых инструментов, игр «Играй, чтобы заработать» и, в конечном итоге, станет базовой инфраструктурой для открытой Метавселенной, предлагающей образовательные программы, маркетинговые и коммерческие возможности и виртуальные развлекательные услуги. Основная цель проекта — сделать экосистемы доступными для более широкого сообщества посредством многоцепочного подхода. MCOIN создаст мост, через который пользователи смогут получить доступ к множеству различных экосистем. Официальный сайт: https://m20chain.com/ Whitepaper: https://m20chain.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.m20chain.com/ Купить MCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен mCoin (MCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене mCoin (MCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,58M $ 10,58M $ 10,58M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 177,00M $ 177,00M $ 177,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,90M $ 29,90M $ 29,90M Исторический максимум: $ 3,05 $ 3,05 $ 3,05 Исторический минимум: $ 0,000084571521226012 $ 0,000084571521226012 $ 0,000084571521226012 Текущая цена: $ 0,0598 $ 0,0598 $ 0,0598 Узнайте больше о цене mCoin (MCOIN)

Токеномика mCoin (MCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики mCoin (MCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCOIN, изучите текущую цену MCOIN!

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