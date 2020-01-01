Токеномика mCoin (MCOIN)

Токеномика mCoin (MCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о mCoin (MCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о mCoin (MCOIN)

MCOIN — это собственный токен M20 Chain, безопасный и удобный для разработчиков блокчейн, созданный для привлечения следующего миллиарда пользователей в Web3. M20 предназначен для ускорения криптоэкономики, которая будет способствовать расширению экосистемы разработчиков и создателей Web3 с помощью торговых инструментов, игр «Играй, чтобы заработать» и, в конечном итоге, станет базовой инфраструктурой для открытой Метавселенной, предлагающей образовательные программы, маркетинговые и коммерческие возможности и виртуальные развлекательные услуги. Основная цель проекта — сделать экосистемы доступными для более широкого сообщества посредством многоцепочного подхода. MCOIN создаст мост, через который пользователи смогут получить доступ к множеству различных экосистем.

Официальный сайт:
https://m20chain.com/
Whitepaper:
https://m20chain.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.m20chain.com/

Токеномика и анализ цен mCoin (MCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене mCoin (MCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,58M
$ 10,58M$ 10,58M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 177,00M
$ 177,00M$ 177,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,90M
$ 29,90M$ 29,90M
Исторический максимум:
$ 3,05
$ 3,05$ 3,05
Исторический минимум:
$ 0,000084571521226012
$ 0,000084571521226012$ 0,000084571521226012
Текущая цена:
$ 0,0598
$ 0,0598$ 0,0598

Токеномика mCoin (MCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики mCoin (MCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCOIN, изучите текущую цену MCOIN!

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История цены mCoin (MCOIN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.