Токеномика MAZZE (MAZZE)

Токеномика MAZZE (MAZZE)

Откройте для себя ключевую информацию о MAZZE (MAZZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MAZZE (MAZZE)

Mazze – это блокчейн первого уровня, который переопределяет производительность благодаря своей архитектуре DAG на основе PoW, достигая 40 000 TPS и 1 секунды на окончательное определение.

Официальный сайт:
https://www.mazze.io
Whitepaper:
https://mazze.io/whitepaperV1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e

Токеномика и анализ цен MAZZE (MAZZE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAZZE (MAZZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00854
$ 0,00854$ 0,00854
Исторический минимум:
$ 0,000490685269698798
$ 0,000490685269698798$ 0,000490685269698798
Текущая цена:
$ 0,000707
$ 0,000707$ 0,000707

Токеномика MAZZE (MAZZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MAZZE (MAZZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAZZE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAZZE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAZZE, изучите текущую цену MAZZE!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.