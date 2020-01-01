Токеномика MAZZE (MAZZE) Откройте для себя ключевую информацию о MAZZE (MAZZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAZZE (MAZZE) Mazze – это блокчейн первого уровня, который переопределяет производительность благодаря своей архитектуре DAG на основе PoW, достигая 40 000 TPS и 1 секунды на окончательное определение. Официальный сайт: https://www.mazze.io Whitepaper: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Купить MAZZE сейчас!

Токеномика и анализ цен MAZZE (MAZZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAZZE (MAZZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00854 $ 0,00854 $ 0,00854 Исторический минимум: $ 0,000490685269698798 $ 0,000490685269698798 $ 0,000490685269698798 Текущая цена: $ 0,000707 $ 0,000707 $ 0,000707 Узнайте больше о цене MAZZE (MAZZE)

Токеномика MAZZE (MAZZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAZZE (MAZZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAZZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAZZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAZZE, изучите текущую цену MAZZE!

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