Токеномика MATH (MATH) Откройте для себя ключевую информацию о MATH (MATH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MATH (MATH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MATH (MATH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,84M $ 10,84M $ 10,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 114,36M $ 114,36M $ 114,36M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,2905 $ 3,2905 $ 3,2905 Исторический минимум: $ 0,05826977601964492 $ 0,05826977601964492 $ 0,05826977601964492 Текущая цена: $ 0,09483 $ 0,09483 $ 0,09483 Узнайте больше о цене MATH (MATH)

Токеномика MATH (MATH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MATH (MATH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MATH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MATH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MATH, изучите текущую цену MATH!

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