Токеномика MATH (MATH)

Токеномика MATH (MATH)

Откройте для себя ключевую информацию о MATH (MATH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MATH (MATH)

Math Wallet - это мультиплатформенный кросс-цепочечный кошелек, поддерживающий 38+ экосистем публичных цепей, таких как EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos, IRISnet и др.

Официальный сайт:
https://mathwallet.org
Whitepaper:
https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q

Токеномика и анализ цен MATH (MATH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MATH (MATH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,84M
$ 10,84M$ 10,84M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 114,36M
$ 114,36M$ 114,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,2905
$ 3,2905$ 3,2905
Исторический минимум:
$ 0,05826977601964492
$ 0,05826977601964492$ 0,05826977601964492
Текущая цена:
$ 0,09483
$ 0,09483$ 0,09483

Токеномика MATH (MATH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MATH (MATH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MATH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MATH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MATH, изучите текущую цену MATH!

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История цены MATH (MATH)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.