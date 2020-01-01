Токеномика Masa (MASA) Откройте для себя ключевую информацию о Masa (MASA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Masa (MASA) Masa - это децентрализованная сеть ИИ-данных и LLM. Пользователи могут владеть, делиться и зарабатывать на своих данных и вычислениях для обеспечения работы приложений ИИ. Официальный сайт: https://www.masa.ai Whitepaper: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Купить MASA сейчас!

Токеномика и анализ цен Masa (MASA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Masa (MASA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,14M $ 14,14M $ 14,14M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 846,60M $ 846,60M $ 846,60M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: $ 0,011691017692875269 $ 0,011691017692875269 $ 0,011691017692875269 Текущая цена: $ 0,0167 $ 0,0167 $ 0,0167 Узнайте больше о цене Masa (MASA)

Токеномика Masa (MASA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Masa (MASA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MASA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MASA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASA, изучите текущую цену MASA!

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