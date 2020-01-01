Токеномика MARS4 (MARS4) Откройте для себя ключевую информацию о MARS4 (MARS4), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MARS4 (MARS4) Mars4 - экосистема, где вы можете исследовать виртуальную Метавселенную Марса, владеть и настраивать свою земельную собственность и даже пожинать плоды первого в мире NFT, приносящего доход! Пользователи Mars4 покупают земельные участки, на которых они могут впоследствии выращивать цивилизации и создавать экономику. Владельцы могут строить, сдавать в аренду и продавать свои участки. Официальный сайт: https://www.mars4.me/ Whitepaper: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Купить MARS4 сейчас!

Токеномика и анализ цен MARS4 (MARS4) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARS4 (MARS4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 247,32K $ 247,32K $ 247,32K Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 2,48B $ 2,48B $ 2,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 398,40K $ 398,40K $ 398,40K Исторический максимум: $ 0,08849 $ 0,08849 $ 0,08849 Исторический минимум: $ 0,00009386383006074 $ 0,00009386383006074 $ 0,00009386383006074 Текущая цена: $ 0,0000996 $ 0,0000996 $ 0,0000996 Узнайте больше о цене MARS4 (MARS4)

Токеномика MARS4 (MARS4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MARS4 (MARS4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARS4, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARS4. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARS4, изучите текущую цену MARS4!

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