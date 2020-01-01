Токеномика MARS4 (MARS4)

Токеномика MARS4 (MARS4)

Откройте для себя ключевую информацию о MARS4 (MARS4), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MARS4 (MARS4)

Mars4 - экосистема, где вы можете исследовать виртуальную Метавселенную Марса, владеть и настраивать свою земельную собственность и даже пожинать плоды первого в мире NFT, приносящего доход! Пользователи Mars4 покупают земельные участки, на которых они могут впоследствии выращивать цивилизации и создавать экономику. Владельцы могут строить, сдавать в аренду и продавать свои участки.

Официальный сайт:
https://www.mars4.me/
Whitepaper:
https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

Токеномика и анализ цен MARS4 (MARS4)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARS4 (MARS4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 247,32K
$ 247,32K$ 247,32K
Общее предложение:
$ 4,00B
$ 4,00B$ 4,00B
Оборотное предложение:
$ 2,48B
$ 2,48B$ 2,48B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 398,40K
$ 398,40K$ 398,40K
Исторический максимум:
$ 0,08849
$ 0,08849$ 0,08849
Исторический минимум:
$ 0,00009386383006074
$ 0,00009386383006074$ 0,00009386383006074
Текущая цена:
$ 0,0000996
$ 0,0000996$ 0,0000996

Токеномика MARS4 (MARS4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MARS4 (MARS4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MARS4, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MARS4.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARS4, изучите текущую цену MARS4!

Как купить MARS4

Заинтересованы в добавлении MARS4 (MARS4) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MARS4, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MARS4 (MARS4)

Анализ истории цены MARS4 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MARS4

Хотите узнать, куда может двигаться MARS4? Наша страница прогноза цены MARS4 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.