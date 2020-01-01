Токеномика MetaMars (MARS)

Токеномика MetaMars (MARS)

Откройте для себя ключевую информацию о MetaMars (MARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MetaMars (MARS)

MetaMars – это метавселенная Web3, темой которой является Марс. Интегрируя виртуальную реальность, криптоэкономику и социальные сети, MetaMars является пионером нового способа цифрового взаимодействия и создания ценностей. Этот инновационный цифровой мир объединяет исследование Марса с технологией блокчейн, предоставляя пользователям уникальный опыт погружения.

Официальный сайт:
https://www.metamars.io
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1AhloEuGkOk3w-8Vho2kwnUM-G9pYF-Bi/view
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x07c15e4ADD8c23D2971380dde6C57B6f88902Ec1?_refluxos=a10

Токеномика и анализ цен MetaMars (MARS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaMars (MARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 260,00M
$ 260,00M$ 260,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 86,85M
$ 86,85M$ 86,85M
Исторический максимум:
$ 1,90341
$ 1,90341$ 1,90341
Исторический минимум:
$ 0,33013067748164243
$ 0,33013067748164243$ 0,33013067748164243
Текущая цена:
$ 0,33405
$ 0,33405$ 0,33405

Токеномика MetaMars (MARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MetaMars (MARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MARS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MARS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARS, изучите текущую цену MARS!

Как купить MARS

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История цены MetaMars (MARS)

Анализ истории цены MARS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MARS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.