Токеномика MetaMars (MARS) Откройте для себя ключевую информацию о MetaMars (MARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetaMars (MARS) MetaMars – это метавселенная Web3, темой которой является Марс. Интегрируя виртуальную реальность, криптоэкономику и социальные сети, MetaMars является пионером нового способа цифрового взаимодействия и создания ценностей. Этот инновационный цифровой мир объединяет исследование Марса с технологией блокчейн, предоставляя пользователям уникальный опыт погружения. Официальный сайт: https://www.metamars.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1AhloEuGkOk3w-8Vho2kwnUM-G9pYF-Bi/view Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x07c15e4ADD8c23D2971380dde6C57B6f88902Ec1?_refluxos=a10 Купить MARS сейчас!

Токеномика и анализ цен MetaMars (MARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaMars (MARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 260,00M $ 260,00M $ 260,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86,85M $ 86,85M $ 86,85M Исторический максимум: $ 1,90341 $ 1,90341 $ 1,90341 Исторический минимум: $ 0,33013067748164243 $ 0,33013067748164243 $ 0,33013067748164243 Текущая цена: $ 0,33405 $ 0,33405 $ 0,33405 Узнайте больше о цене MetaMars (MARS)

Токеномика MetaMars (MARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetaMars (MARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARS, изучите текущую цену MARS!

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