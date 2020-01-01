Токеномика Mantis Network (MANTIS) Откройте для себя ключевую информацию о Mantis Network (MANTIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mantis Network (MANTIS) Mantis стремится упростить кроссчейн транзакции, предоставляя бесшовную среду, которая устраняет сложности навигации между различными DEX-платформами и мостами. Через единый интерфейс пользователи могут без усилий получать доступ к активам на разных сетях, начиная с Solana и Ethereum. Благодаря мощной сети поисковиков/решателей, Mantis обеспечивает оптимальные цены и выполнение каждой транзакции. Помимо того, что это приносит пользу конечным пользователям, Mantis предлагает разработчикам мощный инструмент для интеграции кроссчейн инфраструктуры в их приложения. Официальный сайт: https:/.mantis.app Whitepaper: https://docs.mantis.app Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Mant1sZcb8x2YMZe7RdqSfStCj4YxjmQByNKyHpLJK9 Купить MANTIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Mantis Network (MANTIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantis Network (MANTIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 460,70K $ 460,70K $ 460,70K Исторический максимум: $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Исторический минимум: $ 0,003922139931403668 $ 0,003922139931403668 $ 0,003922139931403668 Текущая цена: $ 0,004607 $ 0,004607 $ 0,004607 Узнайте больше о цене Mantis Network (MANTIS)

Токеномика Mantis Network (MANTIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mantis Network (MANTIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANTIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANTIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANTIS, изучите текущую цену MANTIS!

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