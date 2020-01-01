Токеномика Mantis Network (MANTIS)

Токеномика Mantis Network (MANTIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Mantis Network (MANTIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mantis Network (MANTIS)

Mantis стремится упростить кроссчейн транзакции, предоставляя бесшовную среду, которая устраняет сложности навигации между различными DEX-платформами и мостами. Через единый интерфейс пользователи могут без усилий получать доступ к активам на разных сетях, начиная с Solana и Ethereum. Благодаря мощной сети поисковиков/решателей, Mantis обеспечивает оптимальные цены и выполнение каждой транзакции. Помимо того, что это приносит пользу конечным пользователям, Mantis предлагает разработчикам мощный инструмент для интеграции кроссчейн инфраструктуры в их приложения.

Официальный сайт:
https:/.mantis.app
Whitepaper:
https://docs.mantis.app
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Mant1sZcb8x2YMZe7RdqSfStCj4YxjmQByNKyHpLJK9

Токеномика и анализ цен Mantis Network (MANTIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantis Network (MANTIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 460,70K
$ 460,70K$ 460,70K
Исторический максимум:
$ 2,52
$ 2,52$ 2,52
Исторический минимум:
$ 0,003922139931403668
$ 0,003922139931403668$ 0,003922139931403668
Текущая цена:
$ 0,004607
$ 0,004607$ 0,004607

Токеномика Mantis Network (MANTIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mantis Network (MANTIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MANTIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MANTIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANTIS, изучите текущую цену MANTIS!

Как купить MANTIS

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История цены Mantis Network (MANTIS)

Анализ истории цены MANTIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.