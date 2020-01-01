Токеномика Mantis Network (MANTIS)
Информация о Mantis Network (MANTIS)
Mantis стремится упростить кроссчейн транзакции, предоставляя бесшовную среду, которая устраняет сложности навигации между различными DEX-платформами и мостами. Через единый интерфейс пользователи могут без усилий получать доступ к активам на разных сетях, начиная с Solana и Ethereum. Благодаря мощной сети поисковиков/решателей, Mantis обеспечивает оптимальные цены и выполнение каждой транзакции. Помимо того, что это приносит пользу конечным пользователям, Mantis предлагает разработчикам мощный инструмент для интеграции кроссчейн инфраструктуры в их приложения.
Токеномика и анализ цен Mantis Network (MANTIS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mantis Network (MANTIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Mantis Network (MANTIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Mantis Network (MANTIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MANTIS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MANTIS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANTIS, изучите текущую цену MANTIS!
Как купить MANTIS
Заинтересованы в добавлении Mantis Network (MANTIS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MANTIS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Mantis Network (MANTIS)
Анализ истории цены MANTIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены MANTIS
Хотите узнать, куда может двигаться MANTIS? Наша страница прогноза цены MANTIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Mantis Network (MANTIS)
Сумма
1 MANTIS = 0,004607 USD